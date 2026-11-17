Tại nhiều địa phương ở phía Đông tỉnh, thời gian, nội dung ngày hội được lựa chọn linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, để đông đảo người dân đều có thể tham gia.

Sôi nổi phần hội trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Đông Giang

Cuối tuần đi dự Ngày hội Đại đoàn kết

Ngay từ những ngày đầu tháng 11, không khí chuẩn bị Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam đã rộn ràng tại các khu dân cư phường Bình Thuận. Ở cụm 1, người dân các tổ dân phố Phú Hội, Hàm Hiệp, Đại Thiện cùng nhau bàn bạc, phân công công việc dựng và trang trí trại; người lên thực đơn cho hội thi ẩm thực; người lựa chọn nông sản, những sản vật đặc trưng của địa phương để trưng bày, giới thiệu. Qua từng phần việc, tình cảm gắn bó giữa người dân trong tổ dân phố càng thêm vun đắp.

Để các hoạt động diễn ra thuận lợi, phường Bình Thuận bố trí 8 tổ dân phố thành 3 cụm tổ chức phần hội, dựa trên những nét tương đồng về thế mạnh, đặc điểm dân cư và văn hóa. Theo bà Đặng Thị Ngọc Diệu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thuận, cách phân chia này giúp các tổ dân phố chủ động xây dựng nội dung, lựa chọn hình thức tổ chức phần hội phù hợp với đặc trưng riêng và tạo không gian giao lưu rộng hơn giữa người dân các khu vực sau sáp nhập.

Phần hội phát huy thế mạnh của các cụm dân cư ở phường Bình Thuận

Không chỉ linh hoạt trong cách bố trí địa bàn, thời gian tổ chức cũng được địa phương tính toán phù hợp với nhịp sinh hoạt của người dân. Phần hội diễn ra trước, phần lễ được tổ chức vào cuối tuần kế tiếp, với khung giờ có thể là buổi sáng, chiều hoặc tối. Nhờ đó, người dân, nhất là những người làm việc tại các cơ quan hành chính, doanh nghiệp, nhà máy có điều kiện sắp xếp công việc để hòa mình vào các hoạt động giao lưu, sinh hoạt tại khu dân cư.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết

Cũng với cách tổ chức linh hoạt, tại xã Đông Giang, nơi có gần 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người K’ho, phần hội được tổ chức tập trung, tạo không khí sôi nổi. Nhiều hoạt động mang đậm tính cộng đồng diễn ra như: giã gạo, kéo co, nhảy bao bố, chuyền bột mì bằng chén, bóng chuyền hơi, đêm giao lưu văn nghệ, trình diễn múa cồng chiêng, đã mang đến tiếng cười, sự hào hứng và tạo cơ hội để người dân các thôn giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết. Riêng phần lễ được tổ chức tại từng thôn nhằm bảo đảm sự trang trọng và phù hợp với điều kiện thực tế.

Phần lễ diễn ra trang trọng, gắn kết người dân

Bà K’ Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho biết: Việc bố trí thời gian và hình thức tổ chức phù hợp nhằm tạo điều kiện để người dân ở các thôn cùng tham gia các hoạt động chung, bảo đảm phần lễ tại mỗi khu dân cư được chuẩn bị chu đáo, trang trọng. Qua đó, địa phương mong muốn các thôn phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc K’ho và chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Còn tại xã Sơn Mỹ, ngày hội được tổ chức đồng loạt tại 7 thôn trong 2 ngày cuối tuần 14 và 15/11. Bà Trần Thị Đình Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Mỹ cho biết: Đến nay, tất cả các thôn đã hoàn thành việc tổ chức ngày hội. Các hoạt động được triển khai phù hợp với điều kiện từng địa bàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Đây cũng là dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu, cùng nhìn lại những kết quả trong xây dựng khu dân cư và chia sẻ trách nhiệm chung trong việc giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết ở địa phương.

Sự linh hoạt trong bố trí thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức cùng những hoạt động phù hợp với từng khu dân cư đã góp phần đưa ngày hội đến gần hơn với đời sống thường ngày.