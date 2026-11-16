Gieo mầm di sản từ những thanh âm cội nguồn

Chương trình “Thơ ca học đường” với chủ đề “Thanh âm nguồn cội" thu hút học sinh tiểu học

Sáng 16.11, tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thệ (phường Thới An, TP.HCM), Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM phối hợp với nhà trường tổ chức chương trình “Thơ ca học đường” với chủ đề “Thanh âm nguồn cội".

Tham gia chương trình có các nghệ nhân, nghệ sĩ thuộc Câu lạc bộ Thơ ca và Câu lạc bộ Đờn ca tài tử trực thuộc Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM, trong đó có NNƯT Thanh Nhàn, NNƯT Cẩm Thủy cùng các nghệ nhân Phương Thúy, Lệ Thúy, Nguyên Anh, Minh Ánh, Hàm Yên và các tài năng trẻ Nguyễn Nghiệp, Nguyễn Quốc Đại, Nguyễn Minh Thuận…

Các nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia biển trong chương trình

Tại buổi giao lưu, học sinh được tìm hiểu âm thanh của một số nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn kìm, đàn nhị, guitar phím lõm. Buổi giao lưu thu hút học sinh qua phần trình diễn của các nghệ nhân, nghệ sĩ.

Những câu ngâm thơ giàu nhịp điệu, tiếng đờn tài tử trầm bổng cùng cách dẫn dắt gần gũi, phù hợp với lứa tuổi tiểu học của ThS Phạm Thái Bình (Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM) giúp các em chăm chú theo dõi.

Qua những tiết mục biểu diễn và phần giao lưu trực tiếp, học sinh có dịp tìm hiểu, cảm nhận và thêm yêu các loại hình nghệ thuật truyền thống của quê hương.

Học sinh hào hứng tham gia hát bài "Em yêu cô giáo"

Nội dung chương trình được xây dựng theo hướng tương tác, tạo điều kiện để học sinh trực tiếp tham gia. Các em được nghệ nhân hướng dẫn hát điệu Lý cây bông (dân ca Nam Bộ) với lời ca mới mang tên Em yêu cô giáo, hướng đến kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Học sinh tập hát từng câu, làm quen với cách luyến láy và hòa giọng cùng dàn nhạc dân tộc.

Bài hát "Em yêu cô giáo" theo điệu Lý cây bông (dân ca Nam Bộ) được các học sinh hòa giọng

Một tiết mục giao lưu khác là phần song tấu đàn tranh và đàn t'rưng qua tác phẩm Rừng xanh vang tiếng Ta-lư, do cô giáo âm nhạc Hoàng Ly Lan và học sinh Hoàng Cảnh Nam Sơn (lớp 4/3) biểu diễn. Tiết mục cho thấy sự tham gia của giáo viên và học sinh trong việc học tập, thực hành các loại hình âm nhạc truyền thống tại trường.

Chia sẻ cảm xúc trước sự đón nhận nồng nhiệt của học sinh, cô Lê Thị Thúy Bình, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thệ bày tỏ: “Nhà trường luôn trăn trở làm sao để các tiết học âm nhạc truyền thống chạm được vào trái tim các em, giúp các em luôn yêu âm nhạc dân tộc".

Chương trình “Thơ ca học đường” do Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM mang đến hôm nay đã làm được điều đó. Nhìn các em say sưa lắng nghe tiếng đàn dân tộc, hào hứng tập hát điệu Lý cây bông tri ân thầy cô, chúng tôi tin rằng những hạt mầm văn hóa dân tộc đã được gieo vào tâm hồn trẻ thơ một cách tự nhiên và bền chặt nhất”.

Học sinh giao lưu tại chương trình

Theo NNƯT Thanh Nhàn, việc đưa nghệ thuật truyền thống đến trường học là cách để học sinh làm quen với di sản từ sớm. Sự quan tâm, hưởng ứng của các em cũng là động lực để nghệ nhân tiếp tục tham gia những hoạt động truyền dạy, giới thiệu nghệ thuật dân tộc đến thế hệ trẻ.

Chương trình “Thơ ca học đường” là một trong những hoạt động đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống vào môi trường giáo dục, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận văn hóa cho học sinh. Thông qua việc nghe, xem và trực tiếp thực hành, các em có thêm hiểu biết về thơ ca dân gian, âm nhạc truyền thống và những giá trị văn hóa gắn với đời sống cộng đồng.

Hoạt động cũng góp phần triển khai Kế hoạch số 594/KH-UBND ngày 28.10.2026 của UBND TP.HCM về tổ chức các hoạt động giới thiệu, tìm hiểu các loại hình nghệ thuật trong hệ thống trường phổ thông năm học 2026 - 2027.

Theo kế hoạch, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các hoạt động nhằm đưa nghệ thuật đến gần hơn với học sinh, nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mỹ và bồi dưỡng ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.