Học sinh Trường THPT số 2 Tuy Phước tham gia hội đánh bài chòi dân gian trong chương trình trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật truyền thống bài chòi. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, các em học sinh được giới thiệu về nguồn gốc hình thành, những giá trị văn hóa đặc sắc của nghệ thuật bài chòi; đồng thời thưởng thức các tiết mục trình diễn hô thai, hò, lý... do các nghệ nhân đến từ Câu lạc bộ Bài chòi xã Tuy Phước Bắc thể hiện.

Những câu hát mộc mạc, dí dỏm mang đến không khí sôi nổi, giúp các bạn trẻ tiếp cận nghệ thuật dân gian một cách trực quan, sinh động.

Đặc biệt, học sinh còn trực tiếp tham gia trải nghiệm hội đánh bài chòi ngay tại sân trường. Qua đó, các em có dịp tìm hiểu luật chơi, cách sử dụng thẻ bài và cảm nhận sức hấp dẫn của một loại hình nghệ thuật gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa người dân địa phương.

Ra mắt Câu lạc bộ bài chòi Trường THPT số 2 Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Đoàn trường THPT số 2 Tuy Phước cũng ra mắt Câu lạc bộ Bài chòi của trường. Câu lạc bộ tập hợp những giáo viên, học sinh yêu thích nghệ thuật bài chòi, tạo môi trường để các thành viên giao lưu, tìm hiểu, thực hành và từng bước lan tỏa loại hình nghệ thuật truyền thống trong nhà trường.