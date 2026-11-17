Tham gia phần thi vẽ tranh trực tiếp cấp tỉnh có 102 học sinh tiểu học và THCS tiêu biểu, đến từ 51 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh đã thể hiện những ý tưởng sáng tạo qua các tác phẩm hội họa, tập trung vào chủ đề quê hương, đất nước, khát vọng hòa bình; truyền thống lịch sử, văn hóa và cuộc sống.

Trưởng ban Tổ chức cuộc thi phát biểu khai mạc - Ảnh: L.O

Các em học sinh tham gia vẽ tranh tại khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải - Ảnh: L.O

Giải thưởng thu hút hơn 100 em học sinh cấp tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh - Ảnh: L.O

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 110 giải thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. Trong đó, có 100 giải cá nhân, gồm: 16 giải A, 20 giải B, 20 giải C và 44 giải Khuyến khích; cùng 10 giải tập thể dành cho các địa phương có thành tích trong tổ chức cuộc thi và phong trào mỹ thuật thiếu nhi.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trao giải thưởng cho các em học sinh đoạt giải A - Ảnh: L.O

Thông qua Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ I, năm 2026, các em học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi, thể hiện năng khiếu và tình yêu đối với hội họa. Đây cũng là dịp để các đơn vị phát hiện, khuyến khích và bồi dưỡng những tài năng mỹ thuật trẻ, đồng thời tạo thêm sân chơi văn hóa, nghệ thuật bổ ích cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.