Đồng Tháp nhộn nhịp mùa cá đồng ra sông

Tiểu thương thu mua cá của nông dân xã Tràm Chim.

Chúng tôi theo chân chị Trương Thị Đen (xã Thanh Bình) - tiểu thương ở chợ Thanh Bình - đi dọc tuyến kênh Cô Đông (ấp Tân Công Sính, xã Tràm Chim) để thu mua cá cuối mùa nước. Chị Đen điều khiển chiếc xe chở theo giỏ, can nhựa tranh thủ đến nhà những bạn hàng quen thuộc mỗi mùa nước để kịp lấy cá cho buổi chợ chiều.

"Mùa cá ra sông này, tôi từ xã Thanh Bình đi hai chuyến lấy cá mỗi ngày, buổi đêm bắt đầu lúc 1 giờ 30, buổi sáng đi lúc 10 giờ; mỗi chuyến tôi chở khoảng 40 - 50 kg cá. Tuyến đường này dễ chạy, cá cũng nhiều loại hơn những nơi khác. Mỗi chuyến đi người dân có cá gì mình lấy cá đó để về bán ở chợ Thanh Bình, cứ một ngày lấy cá giúp tôi có thu nhập khoảng 200.000 - 300.000 đồng", chị Đen chia sẻ về công việc những ngày cuối mùa nước nổi.

Là người bạn hàng quen thuộc của chị Đen mỗi mùa nước nổi, ông Trương Phước Sanh (ấp Tân Công Sính, xã Tràm Chim), đã chuẩn bị sẵn cá vừa thu hoạch lúc sáng. Sau vài lượt cân, ông Sanh thu được 250 nghìn đồng tiền bán cá. Ông Sanh cho biết, những ngày cuối mùa nước, ông đặt 10 miệng dớn (một loại ngư cụ để bắt cá), các loại cá thu hoạch được chủ yếu là cá linh, cá sặc, cá chốt. Công việc này giúp cho gia đình ông mỗi ngày kiếm được từ 100.000 - 200.000 đồng.

Cũng như ông Sanh, anh Ngô Hồng Phong (ấp Tân Công Sính, xã Tràm Chim) ra đồng từ sáng sớm để đổ 8 miệng dớn. Từ khi bắt đầu mùa cá ra sông, người dân ở Tân Công Sính tất bật hơn so với những ngày khác. Trở về sau khi đổ dớn, gia đình anh Phong thu được 30 kg cá chốt, cá lăng, mè vinh, số cá được tiểu thương đến tận nhà mua mang lại thu nhập ngày cao điểm đến 1 triệu đồng.

Nông dân xã Tràm Chim thu hoạch cá cuối mùa nước nổi.

"Mỗi năm thường vào cuối tháng 10 âm lịch mới hết cá trên đồng nhưng năm nay nước rút sớm nên mới đầu tháng 10 đã thu hoạch gần dứt điểm. Lúc chính vụ các loại cá đặc sản như cá khoai, cá heo rất nhiều, còn hiện nay đa số là cá chốt, cá chạch. Mùa cá ra sông, gia đình tôi và bà con trong xóm bận rộn hơn do phải đi đồng từ sớm. Tùy vào ngày bắt được bao nhiêu cá mà thu nhập có khi vài trăm nghìn, có khi lên đến gần 1 triệu", anh Phong chia sẻ.

Không chỉ thu hoạch cá tươi, người dân còn chế biến cá khô để đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng thu nhập. Gia đình chị Võ Thị Ý (xã Tràm Chim) bận rộn đánh bắt, chế biến cá khô trong những ngày cuối mùa nước.

Theo chị Ý, dù nước rút nhanh hơn năm rồi nhưng lượng cá đánh bắt ngoài đồng được nhiều hơn. Các loại cá chốt, mè vinh, cá lăng có giá 20.000 đồng/kg. Cá lóc có giá từ 70.0000 - 100.000 đồng/kg tùy loại. Sau khi dỡ dớn, gia đình chị sẽ lựa cá sống để riêng, cá chết thì sơ chế và cho vào thùng đá để làm khô, cứ 4 kg cá tươi sẽ được 1 kg cá khô, bán với giá từ 200.000 - 400.000 đồng/kg.

Bên cạnh khai thác cá tự nhiên, một số địa phương cũng tận dụng mùa nước nổi để thực hiện các mô hình hướng trữ cá nhằm kết hợp bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản. Tại các địa bàn khác trong tỉnh, bà con nông dân cũng đang dần thu hoạch cá cuối mùa lũ.

Tiểu thương thu mua cá của nông dân xã Tràm Chim.

Tại mô hình trữ cá của Hợp tác xã Quyết Tiến, xã Phú Thọ, nước trong đồng rút khá nhanh, các thành viên đã đặt thêm dàn lưới ngoài miệng cống để thu hoạch cá, lượng cá thu hoạch được ở mỗi miệng cống từ 200 kg - 300 kg, lượng cá thu hoạch đều được tiêu thụ hết.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã Quyết Tiến, cho biết, do lượng nước năm nay rút sớm nên sản lượng cá có phần giảm so với các năm trước. Sau đợt đầu thu hoạch, bà con đang trữ nước lại vài ngày để phù hợp với lịch xuống giống vụ Đông Xuân, dự kiến đến giữa tháng 10 âm lịch sẽ thu hoạch dứt điểm. Dù sản lượng có giảm nhưng giá cá đồng năm nay khá ổn định, giúp nông dân có thêm nguồn thu nhập.

Mô hình trữ cá đồng tại xã Tràm Chim và xã Phú Cường với diện tích 150 ha cũng đã thu hoạch gần dứt điểm. Mô hình ở xã Tràm Chim có diện tích 70 ha, bà con nông dân thả hơn 1,5 tấn cá mè hoa và cá chép vào đầu mùa nước nổi, qua 2 đợt thu hoạch đạt sản lượng khoảng 9 tấn, doanh thu khoảng 92 triệu đồng.

Còn tại xã Phú Cường, nông dân đã thu hoạch xong diện tích trữ cá mùa nước nổi. Ông Lê Minh Thọ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Cường, thông tin, mô hình trữ cá mùa lũ trên địa bàn xã được triển khai từ tháng 8 tại ô bao 42, ấp Bình Hoà với khoảng 2 tấn giống cá đồng được thả vào đầu mùa nước nổi. Đến nay, nông dân đã thu hoạch dứt điểm, sản lượng ước đạt từ 20 - 25 tấn, chủ yếu là cá mè hoa, cá chép. Lượng cá thu hoạch được công ty thu mua giá 15.000 - 17.000 đồng/kg. Qua ước tính ban đầu, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt khoảng 50%.

Nông dân xã Tràm Chim sơ chế cá để làm cá khô.

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