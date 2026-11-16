Xã Phát Diệm tổ chức chương trình chào mừng Tuần văn hoá Đại đoàn kết dân tộc

Tiết mục văn nghệ trình diễn tại chương trình.

Các đại biểu dự chương trình.

Chương trình gồm 18 tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, do các thôn, các trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã tham gia biểu diễn.

Các tiết mục thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và những thành tựu trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương.

Tiết mục văn nghệ trình diễn tại chương trình.

Sự đa dạng trong nội dung, hình thức biểu diễn đã tạo nên bức tranh nghệ thuật nhiều màu sắc, phản ánh đời sống văn hóa tinh thần phong phú, tinh thần đoàn kết và sự gắn bó trong cộng đồng dân cư, thu hút sự tham gia, cổ vũ của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ trình diễn tại chương trình.

Đây không chỉ là sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích, mà còn là dịp để phát hiện, khơi dậy và phát huy những hạt nhân văn nghệ quần chúng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân.

Đồng thời là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Tuần Văn hóa Đại đoàn kết năm 2026.