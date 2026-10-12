Doanh nhân dẫn dắt đổi mới và tăng trưởng

Phó Thủ tướng Thường trực chúc cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, làm giàu chính đáng, phụng sự đất nước, góp phần xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Biến nguồn lực thành giá trị phát triển, Doanh nhân tổ chức sản xuất, dẫn dắt doanh nghiệp vượt khó và tạo giá trị cho nền kinh tế. Yêu cầu tăng trưởng cao đặt đóng góp ấy cùng nhiệm vụ nâng năng suất, đổi mới và tăng tính tự chủ.

Nhấn mạnh vai trò này tại lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và trao danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng năm 2026, tối 11/10 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định: “Doanh nghiệp mạnh thì nền kinh tế mạnh, doanh nghiệp phát triển thì đất nước phồn vinh”.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, doanh nhân, doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp chuyển cơ hội thành kết quả, nguồn lực thành của cải và tiềm năng thành động lực tăng trưởng. Chủ trương, chính sách và nỗ lực cải cách chỉ phát huy hiệu quả khi được chuyển hóa thành kết quả trong sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Sỹ Hùng cho biết, bình xét Cúp Thánh Gióng năm 2026 xem xét kết quả hoạt động, năng lực lãnh đạo doanh nghiệp trong 5 năm, từ năm 2021; khả năng giữ sức cạnh tranh, vượt khó và đóng góp cho đất nước.

Theo số liệu doanh nghiệp kê khai trong hồ sơ gửi VCCI, nhóm doanh nhân được lựa chọn tôn vinh năm 2026 đang lãnh đạo, điều hành các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2025 khoảng 1,34 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 248.000 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 97.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 273.000 lao động.

Vai trò của đội ngũ doanh nhân được khẳng định trong Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nâng năng lực đi cùng trách nhiệm

Trước những thời cơ và thách thức mới, Phó Thủ tướng Thường trực đặt ra bốn yêu cầu đối với đội ngũ doanh nhân: khát vọng lớn hơn, năng lực mạnh hơn, trách nhiệm cao hơn và tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Thường trực chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Khát vọng lớn hơn thể hiện ở việc xây dựng doanh nghiệp, thương hiệu Việt có vị thế cao hơn; mở rộng ra thị trường quốc tế; từng bước thiết kế, sáng tạo, làm chủ sản phẩm và hướng tới dẫn dắt chuỗi giá trị. Để thực hiện, doanh nghiệp cần ưu tiên đầu tư cho khoa học, công nghệ, quản trị hiện đại và con người.

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị doanh nhân chủ động nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ công nghệ và phát triển mô hình kinh doanh mới. Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, dữ liệu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nhân lực chất lượng cao cần được coi là đầu tư cho tương lai.

Cùng với năng lực kinh doanh, doanh nhân phải thượng tôn pháp luật, cạnh tranh lành mạnh và xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh. Trách nhiệm còn thể hiện ở chăm lo đời sống người lao động, bảo vệ môi trường và đồng hành với cộng đồng. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, thành công cần được nhìn nhận cả ở việc làm được tạo ra, sự phát triển năng lực của người lao động và giá trị đóng góp cho xã hội.

Vai trò dẫn dắt cũng đặt ra yêu cầu tăng liên kết: Doanh nghiệp lớn tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ; doanh nhân thành công chia sẻ kinh nghiệm, mở đường cho thế hệ trẻ. VCCI và các hiệp hội cần tăng kết nối, cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ nâng năng lực quản trị và tham gia mạng lưới cung ứng.

Để phát huy những đóng góp đó, doanh nghiệp cần môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, chính sách nhất quán và khả năng tiếp cận nguồn lực. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giải quyết kiến nghị gắn với cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn xử lý và kết quả đầu ra; đo hiệu quả cải cách bằng thời gian, chi phí doanh nghiệp thực tế tiết kiệm được.

Sự đồng hành của Nhà nước tạo điều kiện để doanh nhân đầu tư và đổi mới. Doanh nhân cần nâng mục tiêu, chuẩn mực và trách nhiệm, để thành công của doanh nghiệp góp phần nâng vị thế kinh tế Việt Nam.