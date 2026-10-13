Thư ban biên tập: Quý bạn đọc, doanh nghiệp - doanh nhân thân mến!

Một cách tiếp cận mới đang dần hình thành: Nhà nước kiến tạo môi trường, doanh nghiệp chủ động phát triển, còn doanh nhân là hạt giống cho thịnh vượng và tương lai của đất nước.

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 năm nay đến trong một thời điểm thật đặc biệt, khi nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ và vị thế của doanh nghiệp, doanh nhân trong một tầm vóc mới. Một cách tiếp cận mới đang dần hình thành: Nhà nước kiến tạo môi trường, doanh nghiệp chủ động phát triển, còn doanh nhân là hạt giống cho thịnh vượng và tương lai của đất nước.

Dấu mốc quan trọng là Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị, xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Nghị quyết 79-NQ/TW ngày 6-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, nhấn mạnh kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8-6-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã khẳng định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

Đặc biệt, Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 28-7-2026 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã đặt các khu vực kinh tế vào một yêu cầu chung lớn hơn: chuyển mạnh sang mô hình phát triển dựa trên năng suất, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhà nước không làm thay doanh nghiệp, mà tạo lập một môi trường minh bạch, ổn định, cạnh tranh bình đẳng và khơi thông các nguồn lực để doanh nghiệp có thể lớn lên bằng chính năng lực của mình. Điều đó đặt ra yêu cầu mới đối với chính doanh nghiệp. Môi trường rộng mở hơn đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động hơn trong nâng cao năng suất, đầu tư công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu, nâng năng lực quản trị và đáp ứng những chuẩn mực ngày càng cao của thị trường.

Thách thức của nền kinh tế hiện nay không chỉ là có thêm doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là chuyển từ tăng trưởng dựa nhiều vào các yếu tố truyền thống sang tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Trong mô hình đó, doanh nghiệp trở thành một mắt xích trung tâm.

Một doanh nghiệp lớn lên tạo thêm việc làm. Một ngành công nghiệp trưởng thành tạo thêm năng lực sản xuất. Một thương hiệu Việt vươn ra thế giới góp phần nâng vị thế quốc gia. Một công nghệ mới được thương mại hóa có thể mở ra cả một thị trường mới. Đó chính là điểm giao nhau giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích đất nước.

Nhà nước kiến tạo thể chế và môi trường; thị trường tạo động lực cạnh tranh; doanh nghiệp chuyển hóa nguồn lực thành giá trị; doanh nhân biến khát vọng kinh doanh thành năng lực phát triển. Khi doanh nghiệp trở thành chủ thể của tăng trưởng, doanh nhân cũng trở thành một phần của câu chuyện phát triển đất nước.

Mỗi quyết định kinh doanh của doanh nghiệp không chỉ hướng tới lợi nhuận hôm nay, còn góp phần tạo ra năng suất, công nghệ, việc làm, thương hiệu và năng lực cạnh tranh cho ngày mai. Câu chuyện của doanh nghiệp hôm nay đã vượt ra khỏi phạm vi của một doanh nghiệp.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 năm nay, Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng gửi lời chúc các doanh nhân luôn giữ vững khát vọng, bản lĩnh và tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua thử thách, thành đạt, xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế và sự phát triển phồn vinh của đất nước.