Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Quảng Trị hiện có gần 11.000 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký gần 209 nghìn tỉ đồng. Cộng đồng doanh nghiệp ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, trước những biến động của thị trường, giá nguyên liệu, nhiên liệu tăng cao, chi phí đầu vào lớn, áp lực về vốn và lãi suất cùng những vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính, hoạt động của nhiều doanh nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn. Trong bối cảnh đó, việc phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trở thành nhiệm vụ trọng tâm của Hội Doanh nghiệp tỉnh.

Sau Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, hội đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, tâm tư và nguyện vọng của hội viên; tổng hợp những khó khăn, bất cập để kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các hoạt động an sinh xã hội được các doanh nghiệp quan tâm thực hiện - Ảnh: X.V

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Võ Thái Hiệp cho biết: “Chúng tôi xác định vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp là nhiệm vụ xuyên suốt. Do đó, hội thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của hội viên, tổng hợp các kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, thuế, đất đai, xây dựng và tiếp cận nguồn lực để phản ánh đến các cơ quan chức năng. Mục tiêu của hội là giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh và yên tâm đầu tư phát triển”.

Từ đầu năm đến nay, hội đã tham gia góp ý hơn 70 văn bản, chương trình, kế hoạch và chính sách theo đề nghị của UBND tỉnh cùng các sở, ngành. Qua đó, góp phần bổ sung góc nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp, nâng cao tính khả thi của các cơ chế, chính sách khi ban hành.

Không chỉ thực hiện chức năng đại diện, Hội Doanh nghiệp tỉnh còn chú trọng hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực quản trị, đổi mới phương thức hoạt động và thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Năm 2026, hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức 14 lớp tập huấn với các nội dung, như: Quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, marketing số và kinh doanh trên nền tảng số. Hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại cũng được quan tâm thông qua việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, hội còn vận động doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đã trao hàng nghìn suất quà cho các hộ nghèo; vận động doanh nghiệp ủng hộ 77 chiếc xe đạp, trị giá gần 130 triệu đồng trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công trên 100 triệu đồng…

Công ty CP Khoáng sản Quảng Trị là một trong những đơn vị có đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội. Hiện, công ty khai thác khoáng sản trên diện tích mỏ được cấp 118ha, với trữ lượng trên 10 triệu tấn, chủ yếu là cát thạch anh, công suất khai thác trên 400.000 tấn/năm.

Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Quảng Trị Lê Vĩnh Thiều cho biết: “Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp không tránh khỏi những khó khăn liên quan đến cơ chế, chính sách, chi phí đầu vào và yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường. Sự đồng hành của Hội Doanh nghiệp tỉnh có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp với các cơ quan chức năng, giúp chúng tôi có thêm kênh phản ánh những khó khăn, vướng mắc, tiếp cận thông tin chính sách và trao đổi kinh nghiệm trong quản trị, sản xuất, kinh doanh”.

Với phương châm lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy hiệu quả hoạt động của hội viên làm thước đo, Hội Doanh nghiệp tỉnh đang từng bước khẳng định vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, giữa các doanh nghiệp với nhau. Sự đồng hành ấy không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nâng cao sức cạnh tranh mà còn góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Quảng Trị năng động, trách nhiệm, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.