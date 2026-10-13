Món quà thiết thực cho doanh nhân

Bốn thập niên Đổi Mới đã chứng kiến sự trưởng thành mạnh mẽ của đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Từ những bước đi đầu tiên trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng phát huy vai trò, trở thành lực lượng quan trọng trong phát triển sản xuất, tạo việc làm, đóng góp ngân sách, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế kinh tế Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Việt đã vươn ra thế giới, xây dựng thương hiệu và khẳng định năng lực cạnh tranh trong những lĩnh vực trước đây chủ yếu thuộc về doanh nghiệp nước ngoài.

Những thành tựu ấy không chỉ thể hiện bản lĩnh và sức sáng tạo của doanh nhân Việt Nam mà còn cho thấy khi quyền tự do kinh doanh được mở rộng, các nguồn lực xã hội được giải phóng, sức mạnh nội sinh của nền kinh tế sẽ được khơi dậy.

Đất nước đang hướng đến tăng trưởng cao dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài để “tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo”. Để đạt được mục tiêu ấy, đất nước không chỉ cần thêm doanh nghiệp, mà còn cần thêm những doanh nghiệp đủ mạnh, những doanh nhân đủ tầm để đầu tư vào các lĩnh vực mới, làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tham gia sâu hơn và từng bước vươn lên dẫn dắt các chuỗi giá trị. Tinh thần ấy đã được khẳng định trong Nghị quyết số: 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới và tiếp tục được củng cố bằng Nghị quyết số: 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Để doanh nhân dám nghĩ lớn, làm lớn, trước hết phải tạo dựng một môi trường để họ yên tâm đầu tư dài hạn, tự tin đổi mới và cạnh tranh bằng năng lực thực chất. Đó là môi trường mà quyền tự do kinh doanh và quyền tài sản được bảo vệ; các quy định pháp luật minh bạch, ổn định, dễ dự báo; doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được tiếp cận công bằng với các cơ hội phát triển. Đồng thời, những sáng kiến kinh doanh hợp pháp phải được khuyến khích, rủi ro kinh doanh được nhìn nhận đúng bản chất và các vướng mắc phát sinh được giải quyết kịp thời.

Thời gian qua, Quốc hội đã nỗ lực thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, đẩy mạnh đổi mới tư duy lập pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ nhiều rào cản, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá: “từ điểm nghẽn, thể chế đã trở thành một thành quả”. Kết quả ấy cần tiếp tục được phát huy trong thời gian tới, với yêu cầu xuyên suốt mà Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiều lần nhấn mạnh: đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của hoạt động lập pháp; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi của từng quy định ngay từ khâu xây dựng chính sách.

Tuy nhiên, chính sách tốt chỉ phát huy hiệu quả khi được thực hiện nhất quán, thông suốt, không phát sinh rào cản. Vì vậy, cùng với hoàn thiện thể chế, một món quà thiết thực nữa dành cho cộng đồng doanh nhân chính là đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức thực thi pháp luật, vốn được xem là khâu yếu hiện nay. Quá trình này phải mang lại những chuyển biến thực chất: giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; tháo gỡ kịp thời vướng mắc; bảo đảm pháp luật được áp dụng thống nhất giữa các cấp, các ngành, các địa phương. Khi khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn được thu hẹp, niềm tin kinh doanh được củng cố, doanh nhân sẽ có thêm động lực để đầu tư dài hạn, đổi mới sáng tạo và triển khai những dự án lớn.

Cùng với những điều kiện thuận lợi ấy, chính đội ngũ doanh nhân phải không ngừng tự nâng tầm. Khát vọng lớn phải đi cùng năng lực quản trị hiện đại, tư duy chiến lược, tinh thần đổi mới sáng tạo và ý thức tuân thủ pháp luật. Làm lớn không đơn thuần là mở rộng quy mô, mà còn là nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, thực hiện trách nhiệm với người lao động và xã hội. Trên hết, tầm vóc doanh nhân được thể hiện ở khả năng gắn thành công của doanh nghiệp với lợi ích quốc gia.

Những món quà cải cách thiết thực cộng hưởng với khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến của đội ngũ doanh nhân sẽ tạo thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia thịnh vượng.