Phố Wall trái chiều trong phiên đầu tuần

Nhà đầu tư đồng thời thận trọng trước mùa công bố lợi nhuận quý III của các ngân hàng lớn và loạt dữ liệu kinh tế Mỹ dự kiến được công bố trong tuần này.

Theo số liệu sơ bộ, chỉ số Nasdaq Composite giảm 120,17 điểm, tương đương 0,44%, xuống 27.246 điểm. S&P 500 giảm nhẹ 0,05%, còn 7.807,79 điểm, trong khi Dow Jones tăng 198,22 điểm, tương đương 0,38%, lên 51.853,17 điểm.

Giá dầu đi lên sau các cuộc tấn công gây chết người nhằm vào sân bay quốc tế Riyadh vào cuối tuần. Diễn biến này lấn át triển vọng nguồn cung tăng sau khi Tổng thống Donald Trump đề cập đến xuất khẩu dầu diesel mới từ Nga và khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine liên quan đến các cơ sở năng lượng.

Giá dầu tăng khiến nhà đầu tư lo ngại áp lực lạm phát có thể kéo dài, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ gần đây tăng lên mức cao nhất trong 24 năm.

Do thị trường trái phiếu Mỹ nghỉ giao dịch nhân ngày Columbus, nhà đầu tư chứng khoán chưa có thêm tín hiệu mới từ lợi suất. Tim Ghriskey, chiến lược gia danh mục đầu tư cấp cao tại Ingalls & Snyder, cho biết thị trường đang thận trọng do thiếu định hướng rõ ràng từ thị trường trái phiếu, trong khi kết quả kinh doanh và dữ liệu kinh tế sắp công bố có thể tác động đáng kể đến xu hướng giao dịch.

Nhóm năng lượng dẫn đầu mức tăng trong các ngành thuộc S&P 500. Ngược lại, công nghệ và hàng tiêu dùng không thiết yếu chịu sức ép. Chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần.

Ở chiều tích cực, cổ phiếu Microsoft tăng 0,9% sau khi hãng công bố kế hoạch triển khai quy mô lớn các chip AI do chính mình phát triển. Vốn hóa công ty có thời điểm vượt 4.000 tỷ USD lần đầu tiên sau một năm. Salesforce tăng sau khi BofA Global Research nâng khuyến nghị, còn eBay đi lên nhờ được Morgan Stanley đưa vào danh sách cổ phiếu ưu tiên.

Trong khi đó, cổ phiếu Chipotle giảm sau khi Starbucks xác nhận không mua lại chuỗi nhà hàng burrito này.

Tuần này, thị trường tập trung vào kết quả kinh doanh của các ngân hàng lớn như Goldman Sachs, Citigroup và JPMorgan Chase, cùng dữ liệu lạm phát tiêu dùng, lạm phát sản xuất tháng 9 và doanh số bán lẻ Mỹ. Theo dữ liệu LSEG IBES, giới phân tích dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 tăng 30,6% trong quý III so với cùng kỳ năm trước.

Về chính sách tiền tệ, Chủ tịch FED chi nhánh Cleveland Beth Hammack cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ cần nhanh chóng chuyển sang lập trường chính sách thắt chặt hơn để kiềm chế lạm phát.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang đánh giá xác suất FED tăng lãi suất trong tháng này dưới 22%, tăng từ mức 17,7% hôm 9-10.