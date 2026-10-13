Hà Nội tăng nguồn lực cho khoa học, công nghệ và kinh tế số

Hà Nội hướng chuyển đổi số vào phục vụ người dân, doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

Năm 2026, Hà Nội bố trí 9.090,399 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với tăng nguồn lực đầu tư, thành phố đẩy mạnh tái cấu trúc thủ tục hành chính, khai thác dữ liệu và phát triển các nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn Hà Nội trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng nguồn lực dành cho lĩnh vực này gồm 5.560 tỷ đồng chi đầu tư và 3.530,399 tỷ đồng chi thường xuyên. Quy mô nguồn lực gấp khoảng 10,7 lần dự toán sau điều chỉnh năm 2024 và 15,4 lần dự toán giao đầu năm 2025.

Trong chuyển đổi số, Hà Nội đã xây dựng, thử nghiệm hoặc vận hành 7 nền tảng dùng chung, gồm HanoiWork, iHanoi, HanoiCheck, Kho dữ liệu dùng chung, Bản sao số, Hanoi Smart Police và HanoiGo.

Thành phố đã phê duyệt phương án tái cấu trúc 1.557 trong tổng số 1.721 thủ tục hành chính, đạt 90,5%; tích hợp 1.991 thủ tục, trong đó có 1.608 thủ tục trực tuyến toàn trình. Với 25 thủ tục trọng điểm, nếu triển khai đồng bộ, thành phố dự kiến tiết kiệm khoảng 1.731,48 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm, giảm bình quân 72,4%.

Nền tảng iHanoi hiện có 6,63 triệu tài khoản, ghi nhận 106,7 triệu lượt truy cập và tiếp nhận, xử lý 263.395 phản ánh, kiến nghị. Trong giáo dục, HanoiCheck đã kết nối 403 nhà cung cấp, 4.672 đơn vị trường học với 6.617 điểm trường và 1.490.075 học sinh. Trong lĩnh vực y tế, 42/42 bệnh viện công lập triển khai bệnh án điện tử; trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân tích hơn 24.000 ca bệnh tại 3 bệnh viện.

Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ giải ngân nguồn kinh phí vẫn là vấn đề cần tập trung xử lý. Đến ngày 6/10/2026, tỷ lệ giải ngân mới đạt 40,33%. Việc khai thác dữ liệu sau kết nối chưa đồng đều, trong khi một số cơ chế về đặt hàng, nghiệm thu sản phẩm đầu ra và định giá dữ liệu, tài sản trí tuệ vẫn đang hoàn thiện hướng dẫn.

Trong thời gian tới, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thiện các phương án tái cấu trúc thủ tục hành chính còn lại, nâng tỷ lệ lên 95% trước cuối năm. Thành phố cũng yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của Kho dữ liệu dùng chung trước ngày 30/10 và tiếp tục kết nối, thu thập dữ liệu giai đoạn 2 theo tiến độ đến ngày 31/12/2026.

Định hướng xuyên suốt là gắn đầu tư khoa học, công nghệ và chuyển đổi số với các bài toán thực tiễn, lấy hiệu quả ứng dụng, giá trị kinh tế và chất lượng dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.