Tỷ giá USD hôm nay (13-10): Đồng USD duy trì ở mức cao nhất trong 18 tháng

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,35, hiện ở mức 102,57.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD duy trì ở mức cao nhất trong 18 tháng vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn khi các cuộc tấn công tại Trung Đông leo thang vào cuối tuần, khiến các nhà đầu tư thận trọng trước khi Mỹ công bố số liệu lạm phát quan trọng vào cuối tuần này.

Giá dầu biến động mạnh sau khi lực lượng Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia, trong khi hai tàu chở dầu bị tấn công vào cuối tuần.

Các nhà đầu tư đang gia tăng các vị thế mua đối với đồng USD. Tính đến tuần kết thúc ngày 7-10, giá trị các vị thế này đạt khoảng 36 tỷ USD, tăng mạnh so với 8,4 tỷ USD cách đây 3 tuần, chủ yếu là do giảm vị thế đối với đồng EUR.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Tư, một trong những số liệu kinh tế quan trọng cuối cùng trước cuộc họp chính sách của Fed trong tháng này, có thể đóng vai trò quyết định đối với hướng đi ngắn hạn của đồng USD. Tâm lý người tiêu dùng Mỹ tiếp tục xấu đi trong đầu tháng 10, khi chi phí sinh hoạt gia tăng do xung đột tại Trung Đông khiến các hộ gia đình đánh giá bi quan hơn về nền kinh tế.

"Trọng tâm thực sự nằm ở con số CPI trong tuần này, nhiều khả năng chỉ số này sẽ ở mức cao", Marc Chandler, chiến lược gia trưởng về thị trường tại Bannockburn Global Forex ở New York, nhận định. Ông nói thêm rằng việc Fed tăng lãi suất trước một cuộc bầu cử là điều rất hiếm khi xảy ra, do đó "rào cản để Fed hành động là khá lớn".

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang dự báo xác suất 78% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này, tăng so với mức 51% của tháng trước. Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về tình trạng bán tháo mạnh trên thị trường trái phiếu, vốn đã đẩy chi phí vay vốn trên toàn cầu lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Đồng EUR giảm 0,4%, xuống 1,1156 USD, gần mức thấp nhất trong 17 tháng, sau khi ghi nhận tuần giảm thứ năm liên tiếp vào tuần trước, do nhà đầu tư lo ngại về tình hình tài chính của Pháp trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.

Đồng USD tăng 0,2%, lên 158,66 yên, trong khi đồng bảng Anh giảm 0,2%, xuống 1,3203 USD.

Ảnh minh họa: nhadautu.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (13-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.621 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 24.390 đồng - 26.852 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 27.300 đồng - 30.173 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: