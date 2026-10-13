Khơi dậy tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng

Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hệ thống MTTQ Việt Nam đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. MTTQ Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và hành động, khơi dậy ý chí quyết tâm khởi nghiệp, lập nghiệp; ý thức tự cường, tự tôn dân tộc; khát vọng cống hiến trong đoàn viên, hội viên và nhân dân để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam nỗ lực triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân

Toàn hệ thống cũng tăng cường các hình thức hỗ trợ đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp tư nhân và Nhân dân tham gia phát triển kinh tế tư nhân; phát động và tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế tư nhân; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân.

MTTQ Việt Nam với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, và các cá nhân tiêu biểu trong xã hội, bao gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài, luôn giữ vị trí trung tâm trong việc đoàn kết, tập hợp các lực lượng xã hội, trong đó có đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Thông qua các thành viên, MTTQ Việt Nam khơi dậy tinh thần kinh doanh, sự tự tin, tự lực, tự cường, sáng tạo, tự hào dân tộc, thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh rằng, để đạt được hai mục tiêu 100 năm của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thì không thể đi theo lối mòn của mô hình tăng trưởng chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên hay lao động giá rẻ.

“Khát vọng vươn mình chỉ có thể được hiện thực hóa bằng con đường khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là động lực quyết định, là lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, định hình sức mạnh tổng hợp quốc gia trong kỷ nguyên mới”, bà Bùi Thị Minh Hoài nói. Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh rằng, cần tập trung thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị trong các nghị quyết chiến lược đã ban hành.

Đánh giá cao chỉ tiêu xây dựng hệ sinh thái số “VUSTA Digital Ecosystem”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, đây không chỉ là công cụ quản trị hiện đại mà phải là nền tảng kết nối toàn bộ các hội thành viên và các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc.

Đặc biệt, bà Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, xây dựng “Cơ sở dữ liệu quốc gia về chuyên gia, trí thức khoa học và công nghệ - VUSTA Global”.

“Đây chính là công cụ đắc lực để chúng ta quy tụ, thu hút nguồn lực chất xám trí tuệ của trí thức trẻ, trí thức đang làm việc trong các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn và đặc biệt là hàng vạn trí thức Việt Nam ở nước ngoài hướng về đóng góp cho quê hương, đất nước”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nói.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài

“Khát vọng vươn mình chỉ có thể được hiện thực hóa bằng con đường khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là động lực quyết định, là lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, định hình sức mạnh tổng hợp quốc gia trong kỷ nguyên mới”. bà Bùi Thị Minh Hoài

Một trong những điểm tựa cho khu vực kinh tế tư nhân

Với vai trò của mình, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận luôn xác định nhiệm vụ quan trọng là tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng, hướng tới hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động, sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên, hội viên.

Đặc biệt các tổ chức thành viên khối kinh tế như: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, hiệp hội bệnh viện tư nhân việt Nam, Hiệp hội làng nghề Việt Nam… đã tăng cường đoàn kết, liên kết, vận động, tập hợp, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tham gia hội nhập quốc tế, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hiện đại, góp phần gia tăng giá trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh…

Trong đó, Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã khởi động Chương trình “CEO Việt Nam Kỷ nguyên mới” giai đoạn 2026–2030, hướng tới xây dựng đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 10.000 CEO Việt Nam.

VCCI cũng đang triển khai xét tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026, gắn tôn vinh doanh nhân với các giá trị về đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội và đóng góp cho đất nước, hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Hoạt động đối ngoại kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh.

VCCI đang triển khai từ sớm các nhiệm vụ chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027, coi đây là cơ hội để góp phần quảng bá môi trường kinh doanh Việt Nam, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn và doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.

Với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME), trong 20 năm qua, đặc biệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, VINASME không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những khó khăn cụ thể, mà còn hướng tới nâng cao năng lực tự phát triển, tự đổi mới, tự thích ứng và cạnh tranh trong dài hạn.

Để thực hiện mục tiêu này, VINASME sẽ ra mắt và vận hành nền tảng dùng chung cho cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh mang tên VINASME, từng bước hình thành hệ sinh thái số phục vụ hội viên, doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Nền tảng được định hướng tăng cường kết nối thông tin, tri thức, thị trường, tài chính, công nghệ, đối tác và các nguồn lực phát triển; từng bước chuyển hoạt động của Hiệp hội từ phương thức truyền thống sang phương thức số, từ phản ứng với nhu cầu sang chủ động dự báo và kiến tạo cơ hội cho doanh nghiệp.

VINASME cũng thúc đẩy, tham gia hiến kế các giải pháp nhằm góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, để doanh nghiệp dám đầu tư, dám đổi mới, dám mở rộng sản xuất kinh doanh và dám vươn ra thị trường quốc tế. Từ đó, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Chính phủ, đưa khu vực doanh nghiệp trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng nhanh và bền vững.