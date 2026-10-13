Chủ tịch FIFA lộ khoản thù lao ngầm 1,76 triệu USD

Theo hồ sơ thuế tại Mỹ của FWC2026 US Inc, pháp nhân do FIFA thành lập nhằm quản lý World Cup 2026, cơ quan này đã chuyển thêm 1,76 triệu USD cho ông Infantino trong năm 2024.

Đáng chú ý, con số trên hoàn toàn không xuất hiện trong báo cáo tài chính thường niên của FIFA. Trước đó, mức thù lao năm 2024 được ông Infantino khai báo chính thức tại Thụy Sĩ là 4,274 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 3,88 triệu bảng).

Báo cáo điều tra cho biết một phần nguồn tiền bổ sung được dùng để chi trả cho các khoản sinh hoạt xa hoa của ông Infantino tại Miami (Mỹ), nơi FIFA đặt trụ sở điều hành World Cup.

Trong danh mục chi phí có khoản thuê căn biệt thự ven biển trị giá khoảng 20 triệu bảng thuộc sở hữu của cựu Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt, với giá thuê hàng chục nghìn USD mỗi tháng.

Vụ bê bối nổ ra đúng vào thời điểm ông Infantino chuẩn bị bước vào chiến dịch vận động tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo, tạo thêm áp lực lớn lên vai trò lãnh đạo của ông trong bối cảnh cuộc bỏ phiếu sắp diễn ra.

Nhiều liên đoàn thành viên của FIFA, phần lớn đến từ châu Âu không hài lòng với vị Chủ tịch đương nhiệm. Các đại diện của lục địa già muốn một cuộc cải cách triệt để thay vì tiếp tục đi theo đường lối hiện tại.

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