Đáp ứng nhu cầu điện phục vụ tăng trưởng 2 con số

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về giải pháp đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng Quy hoạch điện VIII. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng điện. Bảo đảm cung ứng điện là nhiệm vụ cấp bách, điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng tăng tốc, bứt phá trong năm 2027 và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Chính phủ, các bộ, ngành, nhất là Bộ Công thương phải quyết tâm cao, có những điều chỉnh cần thiết trong triển khai Quy hoạch điện VIII, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ tăng trưởng kinh tế 2 con số và phát triển các dự án công nghệ cao, nhất là các trung tâm dữ liệu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu triển khai các giải pháp quyết liệt hơn, trong đó quan trọng nhất là xác định rõ tiến độ và trách nhiệm của từng chủ thể trong thực hiện quy hoạch. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, địa phương để rà soát tiến độ từng dự án; xác định những dự án chậm tiến độ, không khả thi, cần điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế.

Trên cơ sở đó, xây dựng danh mục dự án với tiến độ cụ thể, làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và địa phương, nhất là trong việc xác định nhà đầu tư và nguồn vốn thực hiện. Việc điều chỉnh phải bảo đảm tính khả thi, tiến độ hoàn thành, đưa các dự án vào vận hành, tuân thủ quy định pháp luật và bảo đảm chất lượng.