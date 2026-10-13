Tạo điều kiện để doanh nhân phát huy tài năng, làm giàu chính đáng

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 170 đại biểu đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu thuộc khu vực nhà nước, tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ngày 13-10-1945, giữa muôn vàn công việc cấp bách sau khi đất nước giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới công thương và khẳng định: Sự thịnh vượng của quốc gia gắn liền với sự thịnh vượng của doanh nghiệp; Chính phủ, nhân dân và Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tận tâm giúp đỡ giới công thương. Tư tưởng ấy được tiếp nối qua nhiều thế hệ, đặt nền tảng cho sự đồng hành giữa Nhà nước và doanh nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Những mục tiêu ấy phải được hiện thực hóa bằng các chương trình, dự án, sản phẩm và năng lực cụ thể. Đất nước cần thêm doanh nghiệp làm chủ công nghệ, thương hiệu có uy tín, mạng lưới sản xuất có sức cạnh tranh quốc tế. Sự trưởng thành trong 5 năm, 10 năm tới phải thể hiện bằng năng suất, chất lượng việc làm và vị thế trên thị trường.

Về định hướng phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị củng cố niềm tin, bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi, minh bạch, công bằng, chi phí thấp; tháo gỡ thực chất vướng mắc của doanh nghiệp. Chính sách phải nhất quán, được tham vấn, đánh giá tác động và có lộ trình phù hợp.

Các quy định pháp luật phải được hướng dẫn kịp thời, thực thi thống nhất, bảo vệ quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh, quyền hợp đồng và thành quả làm giàu chính đáng. Nhà nước bảo vệ quyền tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh. Chính phủ cần giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, xử lý vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng với trách nhiệm, thời hạn rõ ràng, ưu tiên dự án sớm tạo năng lực sản xuất.

Liên thông thủ tục, dữ liệu, giảm giấy tờ, thời gian, chi phí thực chất. Tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm, hạn chế rủi ro vi phạm pháp luật, xử lý cán bộ nhũng nhiễu, trục lợi, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo. Xây dựng “Chiến lược thương hiệu quốc gia” với tầm nhìn dài hạn, bằng chính năng lực cạnh tranh thực chất của doanh nghiệp.

Phát huy vai trò doanh nhân trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, doanh nghiệp cần làm chủ khâu quan trọng, đa dạng hóa thị trường, nguồn cung, chủ động ứng phó biến động, củng cố thị trường trong nước bằng hệ thống phân phối, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu. Hội nhập phải nâng cao năng lực công nghệ, tri thức và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nhân cần theo sát thị trường, pháp luật, công nghệ, tận dụng hiệp định thương mại, bảo vệ tài sản trí tuệ, giữ uy tín về chất lượng, xuất xứ, thực hiện nghiêm cam kết...

Các doanh nhân tại buổi gặp mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong gần 2 năm qua, Trung ương Đảng đã ban hành một hệ thống các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội nhằm mở đường, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động sản xuất, để các doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động có cơ hội phát triển. Nếu các nghị quyết, quy định của Đảng được triển khai đồng bộ và chuyển hóa thực chất thành thể chế, chính sách, dự án và năng lực sản xuất mới, sẽ tạo thành một hệ thống động lực bổ trợ lẫn nhau, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và đưa đất nước bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới với chất lượng và năng lực cạnh tranh cao hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đất nước hùng cường là điểm tựa để doanh nghiệp vươn xa; doanh nghiệp vững mạnh góp phần bồi đắp sức mạnh quốc gia; khẳng định Đảng, Nhà nước trân trọng sự cống hiến, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện để doanh nhân phát huy tài năng, làm giàu chính đáng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nhân nuôi dưỡng chí lớn, bền lòng gây dựng doanh nghiệp, thương hiệu bằng chất lượng, năng lực và chữ tín, đem lại niềm tự hào cho Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp hình lưu niệm với các doanh nhân

Nhấn mạnh yêu cầu nhìn thẳng vào khó khăn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước phải giải quyết đến cùng những vướng mắc, chấn chỉnh bất cập thuộc trách nhiệm của mình; doanh nghiệp phải chủ động đổi mới, vươn lên. Niềm tin cần được bồi đắp từ hai phía. Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, thực hiện đúng cam kết; doanh nghiệp đầu tư lâu dài, tuân thủ pháp luật, chia sẻ trách nhiệm với người lao động và cộng đồng.