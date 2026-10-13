Tỷ giá ngoại tệ ngày 13/10: USD, euro và bảng Anh duy trì mức giá bán cao

Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 13/10/2026 ghi nhận USD được niêm yết bán ra ở mức 26.120 đồng/USD. Bảng Anh có giá bán 34.870,53 đồng/GBP, trong khi franc Thụy Sĩ vượt 31.600 đồng/CHF.

Theo bảng tỷ giá niêm yết tại Vietcombank, ngày 13/10, đô la Mỹ (USD) được mua vào ở mức 25.710 đồng/USD tiền mặt và 25.740 đồng/USD chuyển khoản. Giá bán ra đạt 26.120 đồng/USD.

Với đồng euro (EUR), ngân hàng niêm yết giá mua tiền mặt 28.277,86 đồng/EUR, mua chuyển khoản 28.563,49 đồng/EUR và bán ra 29.769,32 đồng/EUR. Trong khi đó, bảng Anh (GBP) có giá mua tiền mặt 33.449,84 đồng/GBP, mua chuyển khoản 33.787,72 đồng/GBP và bán ra 34.870,53 đồng/GBP.

Ở nhóm tiền tệ châu Á, yen Nhật (JPY) được mua tiền mặt ở mức 157,58 đồng/JPY, mua chuyển khoản 159,18 đồng/JPY và bán ra 168,44 đồng/JPY. Đô la Australia (AUD) có giá mua tiền mặt 17.607,97 đồng/AUD, mua chuyển khoản 17.785,83 đồng/AUD và bán ra 18.355,82 đồng/AUD.

Đô la Singapore (SGD) được niêm yết mua tiền mặt 19.722,64 đồng/SGD, mua chuyển khoản 19.921,86 đồng/SGD và bán ra 20.601,48 đồng/SGD. Đô la Canada (CAD) có giá mua tiền mặt 17.718,45 đồng/CAD, mua chuyển khoản 17.897,42 đồng/CAD và bán ra 18.470,99 đồng/CAD. Với franc Thụy Sĩ (CHF), các mức giá tương ứng là 30.374,79 đồng/CHF, 30.681,60 đồng/CHF và 31.664,88 đồng/CHF.

Một số ngoại tệ khác cũng được niêm yết với mức giá đáng chú ý. Đô la Hong Kong (HKD) có giá bán 3.567,27 đồng/HKD; nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) bán ra 3.936,52 đồng/CNY; krone Đan Mạch (DKK) bán ra 3.957,30 đồng/DKK. Đô la New Zealand không xuất hiện trong bảng niêm yết được cung cấp.

Đối với các đồng tiền còn lại, baht Thái Lan (THB) được bán ra ở mức 788,55 đồng/THB; rupee Ấn Độ (INR) ở mức 281,02 đồng/INR; won Hàn Quốc (KRW) ở mức 20,31 đồng/KRW.

Dinar Kuwait (KWD) tiếp tục có mức giá bán cao nhất trong nhóm được liệt kê, đạt 87.735,31 đồng/KWD. Ringgit Malaysia (MYR) được bán ra ở mức 6.423,75 đồng/MYR, còn krone Na Uy (NOK) đạt 2.764,97 đồng/NOK.