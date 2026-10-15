Diện mạo khác lạ của Antony

Hình ảnh mới của Antony ở mùa giải này.

Sau 8 trận mùa này, Antony mới có một kiến tạo. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Porto với pha kiến tạo ở bàn gỡ 2-2 cho thấy cầu thủ người Brazil vẫn biết cách tạo ra khác biệt trong những thời điểm quan trọng. Bên cạnh đóng góp trên sân, Antony còn gây chú ý với diện mạo khác lạ.

Tiền đạo người Brazil xuất hiện với mái tóc xoăn đen, bộ ria mép mảnh cùng phần râu cằm được tỉa gọn, tạo vẻ ngoài trưởng thành và có phần bụi bặm hơn thường lệ. Anh cũng đeo khuyên tai, để lộ những hình xăm nổi bật trên cánh tay khi khởi động.

Chiến thắng 3-2 trước Porto mang ý nghĩa đặc biệt với Betis. Đây là trận đấu sân nhà đầu tiên của đội bóng Tây Ban Nha tại Champions League sau 21 năm. Antony thừa nhận bầu không khí trên sân khiến anh xúc động, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của toàn đội trong một trận đấu đầy khó khăn.

"Ngay khi bước ra sân, tôi rất xúc động trước sự cổ vũ của người hâm mộ và những gì diễn ra xung quanh. Sau 21 năm không thi đấu Champions League trên sân nhà, đây là khoảnh khắc quan trọng với mọi người. Đó là một đêm khó khăn, nhưng cuối cùng chúng tôi đã giành chiến thắng", Antony chia sẻ với Movistar+.

Cầu thủ sinh ra tại Osasco, bang Sao Paulo, cũng cho rằng Betis đang dần hình thành một tập thể đủ sức cạnh tranh. Theo anh, chuỗi trận thành công gần đây là minh chứng cho sự tiến bộ của đội bóng, dù chặng đường phía trước vẫn còn dài.

Với Betis, chiến thắng trước Porto giúp duy trì khởi đầu thuận lợi tại Champions League với 2 chiến thắng tuyệt đối. Tại La Liga, đội bóng này cũng bay cao với vị trí thứ 3, đứng trên cả Real Madrid. Riêng với Antony, màn trình diễn trước Porto là tín hiệu tích cực sau giai đoạn đầu mùa chậm chạp.