Bảng xếp hạng vòng 2 Champions League 2026-2027

Sau hai lượt trận tại UEFA Champions League 2026-2027, có 9 đội bóng duy trì thành tích toàn thắng, gồm PSG, Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting Lisbon, Arsenal, Real Madrid và Real Betis.

Liverpool đang toàn thắng tại Champions League 2026-2027.

Trong đó, PSG đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +7. Nhà đương kim vô địch ghi được 10 bàn thắng và để thủng lưới 3 lần, trở thành đội có hàng công tốt nhất giải sau hai lượt trận.

Ở trận đấu mới nhất, PSG giành chiến thắng 4-2 ngay trên sân của Man City. Dù Erling Haaland lập cú đúp cho đội chủ nhà, đại diện nước Pháp vẫn ghi được 4 bàn thắng để giành trọn 3 điểm.

Kết quả này giúp PSG tiếp tục duy trì vị trí số một, đồng thời khẳng định sức cạnh tranh trong cuộc đua giành vé trực tiếp vào vòng 1/8.

Xếp ngay phía sau là Barcelona, đội bóng cũng có 6 điểm và hiệu số +7 nhưng ghi ít bàn hơn PSG.

Tại lượt trận thứ 2, đại diện Tây Ban Nha đánh bại Galatasaray 4-1 trên sân khách. Đáng chú ý, Barcelona bị dẫn bàn trước nhưng vẫn lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng thứ hai liên tiếp.

Sau hai trận, Barcelona ghi 9 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Thành tích này giúp đội bóng xứ Catalunya tiếp tục bám sát PSG trong cuộc đua ở nhóm đầu.

Một trong những bất ngờ lớn nhất sau hai lượt trận đầu tiên là Aston Villa. Đại diện Ngoại hạng Anh đứng thứ 3 với 6 điểm và hiệu số +7, ngang bằng Barcelona.

Các vị trí tiếp theo trong Top 9 lần lượt thuộc về Stuttgart, Liverpool, Sporting Lisbon, Arsenal, Real Madrid và Real Betis.

Bảng xếp hạng Champions League 2026-2027 sau lượt trận thứ hai.

Ở nhóm phía sau, Bayern Munich đứng thứ 10 với 4 điểm sau trận hòa 3-3 trước Viking Stavanger. Shakhtar Donetsk cũng có 4 điểm và đứng thứ 11 sau chiến thắng 3-1 trước AEK Athens.

Đáng chú ý, hai đội bóng thành Manchester đều không nằm trong top 10. Cụ thể, Man United xếp thứ 13 với 3 điểm, còn Man City cũng có số điểm tương tự nhưng đứng thứ 17.

Ở nhóm cuối bảng, nhiều đội bóng lớn đang gặp khó khăn, đặc biệt là các đại diện của Serie A.

Inter Milan chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận khi lần lượt để thua Real Madrid 1-2 và Club Brugge 3-4.

Thất bại trước Club Brugge ngay trên sân nhà khiến Inter Milan tiếp tục đứng trong nhóm cuối bảng xếp hạng. Đây là khởi đầu đáng thất vọng với đội bóng từng góp mặt ở chung kết Champions League các mùa giải 2022-2023 và 2024-2025.

Napoli cũng chưa có điểm nào sau các thất bại trước Arsenal (0-1) và Villarreal (1-3). Trong khi đó, AS Roma mới có 1 điểm sau trận hòa Fenerbahce ở lượt đầu và thất bại 3-4 trước Real Madrid ở lượt trận vừa qua.

Ngoài Inter Milan và Napoli, những đội chưa giành được điểm nào còn có Porto, Slavia Prague, LASK, Lille, Galatasaray và Slovan Bratislava.

Dù vậy, vòng phân hạng Champions League 2026-2027 mới diễn ra được hai lượt trận và các đội bóng vẫn còn 6 trận đấu phía trước để cải thiện vị trí.

Theo thể thức hiện tại, 36 đội bóng cùng thi đấu trên một bảng xếp hạng chung. Mỗi đội trải qua 8 trận gặp 8 đối thủ khác nhau, gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách.

Sau khi kết thúc vòng phân hạng, 8 đội đứng đầu giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Các đội xếp từ thứ 9 đến thứ 24 phải tham dự vòng play-off hai lượt để tranh 8 suất còn lại. Trong khi đó, 12 đội đứng từ vị trí thứ 25 đến 36 sẽ bị loại.

Kết quả lượt trận thứ 2 Champions League 2026-2027: Lens 0-2 Sporting Lisbon. Sabah FK 2-0 Slavia Prague. Arsenal 3-0 Lille. Atletico Madrid 2-0 Manchester United. Inter Milan 3-4 Club Brugge. Galatasaray 1-4 Barcelona. RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven. Viking Stavanger 3-3 Bayern Munich. Villarreal 3-1 Napoli. Feyenoord 3-2 Como. LASK 3-6 Liverpool. AS Roma 3-4 Real Madrid. Aston Villa 6-0 Fenerbahce. Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Athens. Bodo/Glimt 1-0 Borussia Dortmund. Man City 2-4 PSG. Real Betis 3-2 Porto. Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart.