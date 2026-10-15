ĐT Việt Nam giao hữu quốc tế, hướng tới VCK Asian Cup 2027

Đây là dịp để thầy trò HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, hoàn thiện chuyên môn, hướng tới VCK Asian Cup 2027.

Giải đấu dự kiến diễn ra trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), với sự góp mặt của ba đội tuyển Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyz. Các trận đấu đều diễn ra lúc 19 giờ.

Lịch thi đấu giao hữu quốc tế của ĐT Việt Nam thắng 11/2026. Ảnh: VFF.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 11/11.

Sau đó, Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Cộng hòa Kyrgyz ngày 13/11, trước khi đội tuyển Việt Nam khép lại giải đấu bằng cuộc chạm trán Cộng hòa Kyrgyz vào ngày 15/11.

Việc thi đấu với các đối thủ quốc tế giúp đội tuyển Việt Nam có thêm cơ hội kiểm nghiệm đội hình, đánh giá phong độ cầu thủ và thử nghiệm những phương án chiến thuật.

Đây cũng là cơ sở để ban huấn luyện tiếp tục điều chỉnh nhân sự, nâng cao sự gắn kết giữa các tuyến.

Hướng tới VCK Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam cần tận dụng những đợt tập trung và thi đấu giao hữu để tích lũy kinh nghiệm, cải thiện khả năng tổ chức lối chơi và nâng cao hiệu quả thi đấu.

Những trận đấu tại Ninh Bình vì vậy có ý nghĩa thiết thực trong quá trình chuẩn bị cho sân chơi cấp châu lục.

Thông qua giải giao hữu này, ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng, từ đó xây dựng phương án chuẩn bị phù hợp cho các nhiệm vụ quốc tế sắp tới.