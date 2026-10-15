Ba kỳ thủ Việt Nam dự 'siêu giải cờ tướng' tại Trung Quốc

Giải có 32 kỳ thủ đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điểm đặc biệt nằm ở thể thức thi đấu đôi, Ban tổ chức bốc thăm ghép một kỳ thủ Trung Quốc với một kỳ thủ khách mời thành một đội. Hai người sẽ luân phiên thực hiện từng nước đi trên cùng bàn cờ nhưng không được trao đổi, bàn bạc trong ván đấu.

Lại Lý Huynh (trái) và Nguyễn Thành Bảo là 2 kỳ thủ hàng đầu Việt Nam có nhiều thành tích tại đấu trường quốc tế

Thể thức này đòi hỏi kỳ thủ không chỉ có trình độ chuyên môn mà còn phải đọc được ý đồ, phán đoán chiến thuật và thích nghi với cách xử lý của đồng đội. Bởi vậy, khả năng phối hợp và tư duy linh hoạt sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả chung cuộc.

Trước nội dung đôi, các kỳ thủ thi đấu cá nhân cờ nhanh trong hai ngày 15 và 16.10. Kết quả được sử dụng làm căn cứ phân hạng trước khi bốc thăm ghép cặp. Nội dung đôi diễn ra từ ngày 17 đến 19.10.

Lại Lý Huynh vừa trải qua Giải vô địch cờ tướng châu Á 2026 với vị trí thứ tư cá nhân nam. Tại giải năm ngoái, anh đánh cặp cùng nữ kỳ thủ Trung Quốc Lang Kỳ Kỳ, giành 8 điểm và đồng hạng 7. Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Yến cùng Hứa Văn Chương đạt hạng ba.

Với sự góp mặt của ba đại diện giàu kinh nghiệm, cờ tướng Việt Nam kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn tại sân chơi quốc tế có thể thức thi đấu độc đáo này.