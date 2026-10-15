Hiện tượng Real Betis

Real Betis đang thể hiện phong độ thi đấu ấn tượng.

Từ khi khởi tranh mùa giải 2026/27, Real Betis dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia 73 tuổi Manuel Pellegrini chính là một trong những hiện tượng thú vị nhất trên cả hai đấu trường La Liga và UEFA Champions League.

Trận đấu với Porto một lần nữa củng cố điều này. Đối đầu với một Porto đang có thành tích hoàn hảo ở giải quốc nội, Betis có bàn trước nhưng để đối thủ vươn lên dẫn trước 1-2 sau một giờ đồng hồ thi đấu.

Bị dồn vào chân tường, bản lĩnh của Real Betis được đánh thức. Antony có một kiến tạo và Isco là người ghi bàn từ phạt đền ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 nghẹt thở cho Real Betis.

Chiến thắng này giúp Betis leo lên vị trí thứ 9 trên BXH Champions League, với thành tích toàn thắng sau 2 trận. Họ chỉ kém các ông lớn như Arsenal, PSG hay Real vì chỉ số phụ.

Tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga), Real Betis trải qua 8 vòng đấu đầu tiên với chuỗi kết quả rất tích cực. Họ thậm chí quật ngã gã khổng lồ Real Madrid 1-0 và đang xếp thứ 3 trên BXH.

Phong độ ấn tượng của Real Betis còn tôn vinh huấn luyện viên Manuel Pellegrini. Ở tuổi 73, khi nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa chọn cuộc sống nghỉ ngơi bên gia đình, chiến lược gia người Chile vẫn duy trì ngọn lửa đam mê với bóng đá.

Pellegrini giúp Real Betis có một trong những khởi đầu mùa giải tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Theo Opta, Pellegrini (73 tuổi) đang là HLV lớn tuổi nhất ở Champions League mùa này. HLV lớn tuổi nhất từng dẫn dắt một CLB trong lịch sử giải đấu là ông Mircea Lucescu ở tuổi 76.

Với những gì đang xảy ra, khả năng Pellegrini huấn luyện đỉnh cao thêm 3 năm nữa hoàn toàn có thể xảy ra. Ban lãnh đạo Betis rất hài lòng với vị HLV người Chile và sẵn sàng gia hạn hợp đồng cùng ông.

Betis kỳ vọng sự kết hợp giữa phong độ ổn định của các trụ cột như Isco, Antony Abde Ezzalzouli và sự chèo lái tài tình của một chiến lược gia kỳ cựu như Pellegrini sẽ tiếp tục biến CLB Tây Ban Nha thành một tập thể khó bị đánh bại.

Nhắc đến La Liga, giờ người ta không chỉ nhắc đến Barca, Real hay Atletico, Betis là cái tên nhiều đối thủ phải dè chừng.