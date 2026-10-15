Giật tóc đối thủ, sao Real Madrid lĩnh án phạt nặng

"Tôi xin lỗi các đồng đội và người hâm mộ Real Madrid", Vinicius viết trên Instagram sau chiếc thẻ đỏ trong trận Real Madrid thắng Villarreal 1-0 hôm 10/10.

Tuy nhiên, lời xin lỗi không giúp ngôi sao Brazil tránh án treo giò 4 trận được Ủy ban Kỷ luật RFEF công bố ngày 14/10.

Nguồn cơn xuất phát từ tình huống ở phút 73, khi Vinicius tưởng chừng đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Real Madrid.

Trong lúc đội chủ nhà ăn mừng, VAR phát hiện cầu thủ 26 tuổi giật tóc tiền vệ Nathan Saliba của Villarreal ở pha bóng trước đó, khiến trọng tài Isidro Diaz de Mera phải xem lại tình huống.

Vinicius Junior giật tóc đối thủ trong trận Real Madrid thắng Villarreal 1-0 tại vòng 8 La Liga ngày 10/10. Ảnh: Sky Sports.

Tiền đạo người Brazil phải nhận thẻ đỏ, bị treo giò 4 trận. Ảnh: AFP.

Sau khi kiểm tra, vị vua áo đen không công nhận bàn thắng, trái lại còn rút thẻ đỏ trực tiếp với Vinicius. Quyết định khiến tiền đạo người Brazil nổi giận, lao tới phản ứng gay gắt với trọng tài và phải được các đồng đội can ngăn.

Chính hành động thiếu kiềm chế ấy khiến án phạt tăng gấp đôi. Theo RFEF, Vinicius bị treo giò 2 trận vì hành vi bạo lực với đối thủ. Anh nhận thêm án phạt 2 trận vì phản ứng trọng tài với thái độ hung hăng.

Đáng nói, ngôi sao Real Madrid chỉ được HLV Jose Mourinho tung vào sân ở phút 52, trước khi bị đuổi khỏi sân khoảng 20 phút sau đó. Đội bóng Hoàng gia phải chơi thiếu người trong thời gian còn lại nhưng vẫn bảo toàn chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Yan Diomande ở phút 63.

Án phạt khiến Vinicius vắng mặt trong 4 trận La Liga liên tiếp gặp Sevilla (18/10), Barcelona (25/10), Racing Santander (1/11) và Valencia (7/11).

Tổn thất lớn nhất với Real Madrid là trận El Clasico trên sân Camp Nou, khi thầy trò HLV Mourinho đang kém đại kình địch Barcelona 6 điểm trên bảng xếp hạng.

Dù vậy, án treo giò chỉ có hiệu lực tại giải quốc nội nên chân sút Brazil vẫn được thi đấu ở Champions League.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Real Madrid không hài lòng với mức phạt bổ sung 2 trận vì lỗi phản ứng trọng tài, trong khi những lập luận ban đầu của CLB nhằm giảm án không được Ủy ban Kỷ luật chấp nhận.

Án phạt khiến Vinicius mất cơ hội góp mặt ở trận đấu quan trọng nhất giai đoạn đầu mùa, đồng thời còn đẩy HLV Mourinho vào thế khó trong cuộc đua vô địch La Liga.