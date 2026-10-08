Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng đột phá

Tại Hội nghị “Gặp gỡ DN và nhà đầu tư năm 2026” do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức vào chiều 8-10, các doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư đã đề xuất nhiều giải pháp để góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh.

* Ông Phạm Minh Nhựt - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh:

Đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế

Ông Phạm Minh Nhựt - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành du lịch tỉnh đã có những bước phục hồi và bứt phá mạnh mẽ. Hình ảnh Khánh Hòa là điểm đến an toàn, hấp dẫn và thân thiện tiếp tục được củng cố trong mắt bạn bè quốc tế. Để Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, Hiệp hội Du lịch tỉnh đề xuất 4 nhóm giải pháp trọng tâm. Một là, đổi mới và đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm du lịch cao cấp; nhất là chú trọng phát triển các dòng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, du lịch thể thao đẳng cấp, du lịch tàu biển cao cấp và du lịch MICE. Hai là, nâng tầm chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa quy trình phục vụ chuẩn quốc tế và chuyển đổi số trong quản lý trải nghiệm khách hàng. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, vận hành và phân tích hành vi du khách cần được ưu tiên hàng đầu. Ba là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tinh tế trong giao tiếp, am hiểu ngoại ngữ và văn hóa đa quốc gia. Bốn là, phát triển du lịch xanh, bền vững. Chúng ta cần khuyến khích các DN áp dụng các tiêu chuẩn ESG, các mô hình du lịch sinh thái, sử dụng năng lượng tái tạo.

Để những giải pháp nêu trên đi vào thực tiễn, chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, có các chính sách ưu đãi nhằm hỗ trợ DN nâng cấp cơ sở hạ tầng. Đồng thời, cần có chiến lược tiếp thị điểm đến tầm cỡ quốc gia và quốc tế, tăng cường thu hút mở thêm các chuyến bay charter và đường bay thẳng từ các thị trường trọng điểm. Hiệp hội Du lịch tỉnh cam kết tiếp tục là cầu nối vững chắc, tập hợp sức mạnh của cộng đồng DN, đồng lòng với chính quyền đưa du lịch Khánh Hòa xứng tầm là điểm đến quốc tế đẳng cấp, bền vững.

* Ông Jin Sang Ho - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam:

Xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi

Ông Jin Sang Ho - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam

Trong chặng đường phát triển mới, Khánh Hòa cần cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong đó, để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, tỉnh tiếp tục nghiên cứu cơ chế hỗ trợ và ưu đãi đầu tư có tính cạnh tranh, ổn định và dài hạn; quan tâm công tác quy hoạch, đất đai, môi trường, thủ tục đầu tư và định hướng phát triển của địa phương. Riêng đối với các ngành công nghiệp sản xuất quy mô lớn như đóng tàu, việc hoàn thiện hệ thống cảng biển, giao thông, logistics, điện, nước và hạ tầng công nghiệp có vai trò trực tiếp đối với năng lực cạnh tranh của DN.

Ngoài ra, tỉnh cũng cần nghiên cứu chuyển từ định hướng “thu hút từng dự án” sang xây dựng “hệ sinh thái đầu tư”. Trong đó, các dự án quy mô lớn có thể trở thành hạt nhân thúc đẩy DN trong nước, DN hỗ trợ và các ngành dịch vụ cùng phát triển. Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến ba yếu tố: Minh bạch - nhanh chóng - khả năng dự báo. Do đó, chính quyền cần thực hiện nguyên tắc một đầu mối - một quy trình - một thời hạn rõ ràng - một kết quả cụ thể đối với các thủ tục liên quan đến DN. HD Hyundai Việt Nam tin rằng, nếu cùng xây dựng được một môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, có chính sách cạnh tranh và một hệ sinh thái DN đa ngành, Khánh Hòa sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

* Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa:

Nâng cao năng lực doanh nghiệp địa phương

Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa.

Để nâng cao hơn nữa năng lực DN địa phương, Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa đề xuất 3 nội dung. Thứ nhất, đề nghị lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện để DN địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng của các dự án trên địa bàn. Hội doanh nhân trẻ đề nghị tỉnh phân công đầu mối kết nối giữa các hội, hiệp hội DN với nhau; hình thức kết nối theo nhu cầu cụ thể của từng dự án, từng lĩnh vực. Nhà đầu tư của các dự án sẽ cung cấp thông tin về các nhóm hàng hóa, dịch vụ cần mua, tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện lựa chọn đối tác. Các hội, hiệp hội rà soát, giới thiệu DN có năng lực phù hợp; đồng thời hỗ trợ DN nhận diện những yêu cầu còn thiếu để từng bước hoàn thiện.

Thứ hai, Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực DN Khánh Hòa, tập trung vào sản phẩm, dịch vụ, quy mô cung ứng, tiêu chuẩn chất lượng và nhu cầu hợp tác. Từ dữ liệu đó, các nhà đầu tư sẽ có cơ sở để tra cứu, kết nối.

Thứ ba, thúc đẩy liên kết vùng bằng các sản phẩm, năng lực thế mạnh của tỉnh. Trước mắt, tập trung vào các chuỗi nông sản - chế biến - vận chuyển - tiêu thụ; các tuyến du lịch kết nối biển và cao nguyên; hợp tác cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho các cơ sở du lịch và các dự án đầu tư. Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa sẽ phối hợp với hội doanh nhân trẻ trong khu vực để tìm đối tác, xác định sản phẩm, thị trường và tổ chức kết nối theo từng nhóm ngành. Hội cũng sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối, tập hợp và đồng hành với hội viên, góp phần hiện thực hóa những định hướng phát triển của tỉnh bằng kết quả cụ thể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.