Ngành tổ chức xây dựng Đảng Nghệ An đẩy mạnh chuyển đổi số

Đồng chí Lê Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác chuyển đổi số. (Ảnh: KL)

Quyết liệt, đồng bộ trong triển khai

Chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng là yêu cầu quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Trọng tâm là chuẩn hóa, số hóa dữ liệu, hồ sơ; hoàn thiện quy trình nghiệp vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, từng bước hình thành phương thức làm việc trên môi trường số.

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 34-KH/BTCTU ngày 25/7/2026 về triển khai Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Kế hoạch xác định rõ yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ; phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, sản phẩm và thời hạn hoàn thành. Việc theo dõi tiến độ được thực hiện đến từng đơn vị, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với chất lượng thực hiện nhiệm vụ, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành.

Riêng nhiệm vụ số hóa hồ sơ đảng viên, 136 đảng ủy trực thuộc đã bố trí 1.678 người trực tiếp thực hiện. Chiến dịch được triển khai với nhiều nội dung, từ quán triệt, nâng cao nhận thức đến xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc, nhưng với tinh thần quyết tâm, chủ động, cầu thị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An và đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành đã nỗ lực, sáng tạo, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Một trong những kết quả nổi bật của Chiến dịch 100 ngày là 100% tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã chuẩn hóa dữ liệu. Theo số liệu cập nhật ngày 8/10/2026, toàn tỉnh đã chỉnh lý 204.422 hồ sơ đảng viên, đạt 99,25%; quét số hóa 188.194 hồ sơ, đạt 91,37%; ký số 176.464 hồ sơ, đạt 85,68%. Kết quả này là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ điện tử, phục vụ công tác quản lý, cập nhật và khai thác dữ liệu đảng viên.

Cùng với số hóa hồ sơ đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã hoàn thành rà soát, chỉnh lý và quét số hóa toàn bộ hồ sơ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tương ứng khoảng 36.651 trang tài liệu; hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ với 18.604 trang; đồng thời cơ bản hoàn thành số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Việc ứng dụng các nền tảng, phần mềm phục vụ công tác Đảng cũng tiếp tục được tỉnh Nghệ An đẩy mạnh. Sổ tay đảng viên điện tử được đưa vào sinh hoạt đảng thường kỳ, phục vụ cung cấp tài liệu, thông tin và thực hiện một số nội dung công tác đảng trên môi trường số. Tỷ lệ đảng viên cài đặt, sử dụng đạt trên 98,88% (chưa tính các đảng bộ có yêu cầu riêng về nghiệp vụ).

Nghệ An là một trong 7 tỉnh, thành phố được Trung ương lựa chọn thí điểm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng.

Theo đó, bốn thủ tục hành chính trực tuyến đã được đưa vào vận hành chính thức, gồm: Chuyển sinh hoạt đảng chính thức; chuyển sinh hoạt đảng tạm thời; thủ tục thu, nộp đảng phí; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác. Việc đưa các thủ tục này lên môi trường điện tử không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc mà còn từng bước thay đổi phương thức quản lý theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Đến ngày 30/8/2026, đã triển khai trên hệ thống 463/477 hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức, đạt 97,06%; 2/2 hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời; 232.102/247.142 lượt thu, nộp đảng phí, đạt 93,91%; 9/11 hồ sơ lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú, đạt 81,82%.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 02-TB/BCĐ, ngày 14/5/2026 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng. (Ảnh: VT)

Đánh giá cán bộ theo hiệu quả công việc

Một trong những nội dung được Ban Tổ chức Tỉnh ủy chú trọng là ứng dụng phần mềm trong đánh giá cán bộ theo hiệu quả công việc. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị tích cực triển khai xây dựng và ứng dụng phần mềm đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc OKR/KPI.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cũng thí điểm phần mềm đánh giá hiệu quả công việc theo KPI đối với cán bộ, công chức tại 9 cơ quan, đơn vị, địa phương, gồm 5 cơ quan cấp tỉnh và 4 xã, phường. Qua đó, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác đánh giá cán bộ, công chức; đổi mới quản trị, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ và nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh và các cơ quan, đơn vị.

Để tạo nền tảng, cơ sở cho chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả công việc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã rà soát, hoàn thiện 7 quy trình nghiệp vụ lõi, ban hành Bộ quy trình nghiệp vụ chuyên môn gồm 62 quy trình thuộc 5 nhóm lĩnh vực; đồng thời thiết lập bảng theo dõi trực tuyến quản lý 13 nhiệm vụ chuyển đổi số, cập nhật tiến độ, sản phẩm và minh chứng; xây dựng Trung tâm Thông tin-Tài liệu và cơ sở dữ liệu số, phân công công chức phụ trách; thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở về dữ liệu, tài khoản, chữ ký số và kỹ năng số hóa.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ: Có thể thấy, từ việc chuẩn hóa dữ liệu, triển khai ứng dụng số, số hóa quy trình nghiệp vụ đến thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, công tác chuyển đổi số trong Đảng ở Nghệ An đã đạt được những kết quả rõ nét, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai chuyển đổi số trong công tác Đảng còn một số khó khăn, hạn chế cần tiếp tục tập trung tháo gỡ.

Theo báo cáo, tại một số địa phương, việc triển khai chuyển đổi số còn gặp khó khăn do một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên cao tuổi ở khu vực nông thôn, miền núi còn hạn chế trong việc tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, phần mềm dùng chung của Đảng. Hạ tầng công nghệ thông tin ở một số địa bàn chưa đồng bộ; trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn còn thiếu; chất lượng đường truyền mạng tại một số thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên điện tử còn một số bất cập. Việc rà soát, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu giữa hồ sơ điện tử với hồ sơ giấy ở một số đơn vị chưa thực sự kịp thời, ảnh hưởng đến quá trình khai thác và sử dụng dữ liệu…

“Những khó khăn đó cho thấy chuyển đổi số là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống”, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh.