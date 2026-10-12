Thủ tướng Lê Minh Hưng: Quyết tâm cao nhất để Hưng Yên sớm trở thành thành phố trước năm 2030

Chiều 12/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CP

Kiến tạo động lực, dẫn dắt đầu tư và mở đường cho phát triển bền vững

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra định hướng và tạo động lực phát triển mới cho tỉnh Hưng Yên.

Thủ tướng nêu rõ, tinh thần đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ công tác quy hoạch, không chỉ tổ chức không gian, phân bổ nguồn lực mà phải kiến tạo động lực, dẫn dắt đầu tư và mở đường cho phát triển bền vững.

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình được hợp nhất thành tỉnh Hưng Yên mới. Theo Thủ tướng, đây không chỉ là mở rộng địa giới hành chính mà quan trọng hơn là hình thành một không gian phát triển mới, hội tụ những tiềm năng, lợi thế có tính bổ trợ chiến lược, tạo quy mô kinh tế lớn hơn, cơ cấu đa dạng hơn và dư địa rộng mở hơn.

Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những nỗ lực, cố gắng và kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được. Ảnh: CP

Chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt Quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hưng Yên tổ chức thực hiện Quy hoạch với tư duy tích hợp, thống nhất và tầm nhìn dài hạn; thực sự hình thành một không gian phát triển chung của tỉnh sau hợp nhất.

Khẩn trương cụ thể hóa Quy hoạch thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ thể, xác định thứ tự ưu tiên, lộ trình, nguồn lực với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả.

Tích hợp, kết nối các không gian phát triển; xác định rõ vai trò, chức năng của từng khu vực, từng trung tâm và hành lang kinh tế; tuyệt đối không để tình trạng hợp nhất về địa giới hành chính nhưng vẫn phân tán trong tổ chức phát triển.

Thủ tướng cho rằng cần thực hiện tốt 04 nhóm quan điểm, 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Ảnh: CP

Tăng cường công khai, minh bạch, số hóa dữ liệu quy hoạch; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tránh tư duy nhiệm kỳ, đầu tư dàn trải, điều chỉnh cục bộ chạy theo từng dự án. “Quy hoạch phải đi trước một bước, mở đường và dẫn dắt phát triển; không để quy hoạch chạy theo dự án, không điều chỉnh quy hoạch chỉ để hợp thức hóa những lợi ích trước mắt”, Thủ tướng nêu rõ.

Cùng với đó,tập trung tạo đột phá về kết cấu hạ tầng chiến lược và liên kết vùng, nhất là các tuyến kết nối với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình; các trục giao thông Bắc - Nam trong tỉnh, kết nối khu vực phía Bắc gắn với Thủ đô với khu vực phía Nam và không gian ven biển.

Đẩy mạnh kết nối các khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm đô thị, sản xuất, dịch vụ với hệ thống cao tốc, cảng biển và các đầu mối giao thông lớn. Trong điều kiện nguồn lực có hạn, phải lựa chọn đúng công trình ưu tiên, tập trung đầu tư vào những dự án có tính lan tỏa, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, tạo không gian phát triển mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: CP

Xây dựng lộ trình, nhiệm vụ, đề án, công trình cụ thể để phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2030

Đặc biệt, đối với mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, Thủ tướng đề nghị tỉnh cần rà soát đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn, xác định rõ những tiêu chí đã đạt, những tiêu chí còn thiếu; xây dựng lộ trình, nhiệm vụ, đề án, công trình cụ thể; ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng quản trị, dịch vụ công và chất lượng sống của người dân; phấn đấu với quyết tâm cao nhất để sớm trước năm 2030 trở thành thành phố.

Đối với các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh trong tổ chức thực hiện Quy hoạch; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để Hưng Yên phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: CP

Thủ tướng mong cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nhìn nhận Hưng Yên không chỉ ở những lợi thế hiện có, mà còn ở một không gian phát triển mới đang hình thành, đầy triển vọng, rất tiềm năng, kết nối trực tiếp với Thủ đô Hà Nội, các trung tâm công nghiệp lớn và không gian kinh tế hướng biển giàu tiềm năng.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư; khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.