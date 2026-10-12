Chủ tịch Vĩnh Long: Không để doanh nghiệp mất thời gian, chi phí vì vướng mắc từ chính quyền

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang nêu rõ trách nhiệm của chính quyền trong tháo gỡ khó khăn, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi - Ảnh: chinhphu.vn/Lê Sơn

Chiều 12/10, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang khẳng định, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy địa phương phát triển trong giai đoạn mới.

Theo ông, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi Vĩnh Long bước vào không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, tiềm năng và dư địa phát triển rộng mở hơn. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng và hiệu quả huy động, sử dụng các nguồn lực.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm, việc làm, đóng góp ngân sách mà còn góp phần thúc đẩy đổi mới và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Hơn 2.100 doanh nghiệp thành lập mới, vượt kế hoạch năm

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang, trong 9 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 11,35%; doanh thu của các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp đạt khoảng 119.696 tỷ đồng, tăng 12,6%.

Từ đầu năm đến ngày 15/9/2026, toàn tỉnh có 2.157 doanh nghiệp được thành lập mới, đạt 113,26% kế hoạch năm. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn là 13.424. Thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng ước đạt 19.073 tỷ đồng, tăng 13,91% so với cùng kỳ.

Đánh giá những kết quả đạt được, ông Trần Trí Quang nhấn mạnh, điều đáng trân trọng không chỉ là các chỉ tiêu tăng trưởng mà còn là bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần dấn thân của đội ngũ doanh nhân trong duy trì sản xuất, tạo việc làm và đóng góp cho xã hội.

“Nhà nước có thể ban hành chủ trương, chính sách; chính quyền có thể kiến tạo môi trường; nhưng doanh nghiệp mới là lực lượng trực tiếp đưa nguồn lực vào sản xuất, biến ý tưởng thành sản phẩm, biến cơ hội thành giá trị, tạo việc làm và đóng góp vào ngân sách”, ông Trần Trí Quang nhấn mạnh.

Theo ông, nỗ lực đầu tư, mở rộng hoạt động của doanh nghiệp cũng thể hiện niềm tin vào môi trường phát triển của Vĩnh Long. Chính quyền cần đáp lại niềm tin đó bằng những hành động cụ thể, thiết thực, thay vì chỉ dừng lại ở các cam kết.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười tặng hoa, bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Lê Sơn

Chính quyền tạo môi trường, doanh nghiệp tạo giá trị

Nhấn mạnh trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch và bình đẳng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang khẳng định:

“Chính quyền không thể làm thay doanh nghiệp. Nhưng chính quyền phải làm tốt phần việc của mình để doanh nghiệp không phải mất thời gian, chi phí và nguồn lực cho những việc đáng lẽ có thể được giải quyết tốt hơn từ phía chính quyền”.

Theo đó, Vĩnh Long sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, đất đai, đầu tư, hạ tầng và các điều kiện sản xuất, kinh doanh trong phạm vi thẩm quyền.

Tỉnh đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, việc đồng hành cùng doanh nghiệp cần được thực hiện từ cả hai phía. Chính quyền phải cầu thị, minh bạch, trách nhiệm, nói đi đôi với làm và lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Về phía doanh nghiệp, cần chủ động đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, đầu tư cho công nghệ và nguồn nhân lực, tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

“Chính quyền tạo môi trường, doanh nghiệp tạo ra giá trị, doanh nhân biến cơ hội thành kết quả”, ông Trần Trí Quang khẳng định.

Biến tiềm năng thành dự án, sản phẩm và thương hiệu

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang, trong không gian phát triển mới, tiềm năng của tỉnh chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành những kết quả cụ thể. Theo đó, cần từng bước chuyển hóa tiềm năng thành dự án, dự án thành sản phẩm, sản phẩm thành thương hiệu, qua đó mở rộng thị trường và tạo ra giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và địa phương.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Trần Trí Quang mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tăng cường liên kết, hợp tác nhằm hình thành những chuỗi giá trị có sức cạnh tranh cao hơn. Trong đó, doanh nghiệp lớn phát huy vai trò dẫn dắt; doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động đổi mới; doanh nghiệp khởi nghiệp mạnh dạn theo đuổi những ý tưởng mới.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng kỳ vọng mỗi doanh nghiệp, doanh nhân trở thành một đại sứ của Vĩnh Long, góp phần giới thiệu hình ảnh, con người, tiềm năng và cơ hội đầu tư của địa phương đến các đối tác trong nước và quốc tế.

Khẳng định trách nhiệm của chính quyền trong giai đoạn tới, ông Trần Trí Quang cam kết tiếp tục lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong khuôn khổ pháp luật và không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm phát triển lâu dài.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã tôn vinh và trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội trong thời gian qua.