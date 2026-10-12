Doanh nhân Nguyễn Thu Thảo: Liên kết vùng sẽ mở dư địa tăng trưởng hai con số cho Thái Nguyên

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 – Vòng đối thoại địa phương tỉnhThái Nguyên, Doanh nhân Nguyễn Thu Thảo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dulịch Hà Lan, cho rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số không thể dựa vào một vàingành hay doanh nghiệp riêng lẻ. Thay vào đó, địa phương cần xây dựng hệ sinhthái tăng trưởng, trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là trungtâm, các địa phương cùng liên kết và người dân được hưởng lợi từ thành quả pháttriển.

Theo bà Thảo, chủ đề “Liên kết vùng – Kiến tạo động lực tăng trưởng 2 consố” phản ánh đúng yêu cầu phát triển của Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay.Khi không gian kinh tế ngày càng mở rộng, lợi thế của một địa phương không chỉnằm ở nguồn lực sẵn có mà còn ở khả năng kết nối thị trường, huy động vốn, chiasẻ hạ tầng và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Bà Nguyễn Thu Thảo nhấn mạnh doanh nghiệp tư nhân là một trong những lực lượng quantrọng tạo ra tăng trưởng. Không chỉ đóng góp sản phẩm, việc làm và nguồn thungân sách, khu vực này còn có khả năng thích ứng nhanh với biến động thịtrường, mạnh dạn đầu tư và đổi mới sáng tạo. Khi được hoạt động trong môitrường thuận lợi, doanh nghiệp có thể trở thành động lực thúc đẩy năng suất, mởrộng thị trường và tạo thêm những ngành nghề mới.

Doanh nhân Nguyễn Thu Thảo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 – Vòng đối thoại địa phương tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Phan Chính)

Tuy nhiên, để khu vực tư nhân phát huy hết tiềm năng, môi trường kinh doanhcần tiếp tục được cải thiện theo hướng minh bạch, thuận lợi, nhanh chóng vàgiảm chi phí. Những thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng và quyhoạch cần được giải quyết hiệu quả hơn, giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng kếhoạch và rút ngắn thời gian triển khai dự án.

Một vấn đề khác được bà Thảo đề cập là sự tham gia của doanh nghiệp vào quátrình xây dựng và thực thi chính sách. Theo bà, doanh nghiệp không nên chỉ làđối tượng thực hiện các quy định mà cần trở thành đối tác đồng hành cùng chínhquyền trong quá trình kiến tạo chính sách. Việc tăng cường đối thoại, tiếp nhậnphản hồi từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh sẽ giúp chính sách sát nhu cầu hơn,đồng thời hạn chế những chi phí phát sinh không cần thiết.

Cùng với cải thiện thể chế, liên kết vùng được xác định là hướng đi quantrọng để Thái Nguyên khai thác tốt hơn các lợi thế về công nghiệp, nông nghiệp,du lịch, thương mại, logistics và nguồn nhân lực. Vị trí kết nối với Hà Nội vàcác trung tâm kinh tế lân cận tạo điều kiện để doanh nghiệp địa phương mở rộngmạng lưới đối tác, tiếp cận thị trường và tham gia vào các chuỗi cung ứng lớnhơn.

Theo bà Thảo, điều cần thay đổi là tư duy phát triển đơn lẻ giữa các địaphương. Thay vì mỗi nơi tự tìm kiếm nguồn lực và thị trường, doanh nghiệp trongvùng cần hình thành những mối liên kết thực chất, cùng khai thác thế mạnh vàchia sẻ cơ hội kinh doanh.

Chẳng hạn, doanh nghiệp Thái Nguyên có thể sử dụng dịch vụ logistics của cácdoanh nghiệp trong khu vực; đơn vị du lịch phối hợp với doanh nghiệp vận tải đểxây dựng sản phẩm liên tuyến; doanh nghiệp nông nghiệp kết nối với hệ thốngphân phối, thương mại điện tử, chế biến và xuất khẩu. Trong lĩnh vực côngnghiệp, các doanh nghiệp lớn có thể mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp vừa và nhỏtham gia chuỗi cung ứng, từng bước nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng yêucầu của đối tác.

Các diễn giả tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 – Vòng đối thoại địa phương tỉnh Thái Nguyê. (Ảnh: Phan Chính).

Những mối liên kết này, nếu được tổ chức hiệu quả, không chỉ giúp giảm chiphí mà còn tạo thêm thị trường cho doanh nghiệp địa phương. Giá trị gia tăng cóthể được phân bổ rộng hơn trong nền kinh tế, từ khâu sản xuất, vận chuyển đếnchế biến và tiêu thụ. Đây là nền tảng để tăng trưởng không chỉ dựa vào quy môđầu tư mà còn dựa vào hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Bên cạnh liên kết vùng, bà Thảo cho rằng Thái Nguyên cần chú trọng các độnglực tăng trưởng mới, gồm chuyển đổi số, khoa học công nghệ, kinh tế xanh,logistics, du lịch và công nghiệp hỗ trợ. Trong đó, chuyển đổi số cần đượctriển khai rộng hơn ở khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông qua ứng dụng trítuệ nhân tạo (AI), dữ liệu số và thương mại điện tử nhằm cải thiện năng suất,quản trị và khả năng tiếp cận khách hàng.

Theo bà, tăng trưởng không nhất thiết chỉ đến từ những dự án quy mô hàngnghìn tỷ đồng. Một doanh nghiệp nhỏ nâng năng suất 20%, một doanh nghiệp vừa mởrộng thị trường thêm 30%, nếu được nhân rộng trong cộng đồng doanh nghiệp, cũngcó thể tạo ra tác động đáng kể đối với nền kinh tế địa phương. Điều quan trọnglà tạo điều kiện để ngày càng nhiều doanh nghiệp đổi mới cách vận hành, nângcao hiệu quả và tham gia sâu hơn vào thị trường.

Với vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh TháiNguyên cam kết tiếp tục làm cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, giữa cácdoanh nghiệp trong tỉnh và với đối tác ở các địa phương khác. Theo bà Thảo, mụctiêu này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, từ hoàn thiện môi trường kinh doanh đếnphát triển mạng lưới liên kết và khuyến khích tinh thần đổi mới trong từngdoanh nghiệp.

Bà cũng cho rằng tăng trưởng hai con số cần trở thành khát vọng chung củachính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, thay vì chỉ là mục tiêu quảnlý. Khi các bên thống nhất về định hướng, liên kết được nguồn lực và quyết liệttrong hành động, Thái Nguyên sẽ có thêm cơ sở để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thông điệp được bà Thảo nhấn mạnh tại diễn đàn là Nhà nước kiến tạo, doanhnghiệp tiên phong, hiệp hội kết nối và các địa phương liên kết. Theo bà, đây làcách tiếp cận để Thái Nguyên mở rộng dư địa tăng trưởng, hướng tới một nền kinhtế phát triển nhanh, xanh, hiện đại và bền vững.