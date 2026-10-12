Kinh Bắc báo lãi quý 3/2026 gấp 3 lần cùng kỳ

Khu công nghiệp của Kinh Bắc tại Huế. Ảnh: KBC

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 công bố ngày 12/10, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã KBC) ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt 3.187 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Lợi nhuận gộp đạt 1.723 tỷ đồng, tăng 108%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt khoảng 80 tỷ đồng, giảm 11% YoY. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 51% lên 358 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm phần lớn với 357 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, Kinh Bắc báo lãi sau thuế hơn 937 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Kinh Bắc đạt doanh thu thuần 5.112 tỷ đồng, tăng 25% YoY; song lợi nhuận sau thuế giảm 23% xuống còn 1.197 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận giảm dù doanh thu tăng là giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu, khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ khoảng 62,3% xuống 50,3%.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính 9 tháng tăng gấp đôi so với cùng kỳ, lên gần 926 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay hơn 919 tỷ đồng, tăng 112% YoY.

Nợ vay tăng hơn 5.000 tỷ đồng

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Kinh Bắc đạt 76.674 tỷ đồng, tăng hơn 7.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 35.415 tỷ đồng, tăng hơn 8.300 tỷ đồng so với đầu năm và tương đương 46% tổng tài sản. Phần lớn hàng tồn kho của Kinh Bắc nằm tại các dự án bất động sản khu công nghiệp và khu đô thị đang triển khai.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 13.194 tỷ đồng, tăng khoảng 1.421 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 38,5%, từ 8.369 tỷ đồng xuống còn 5.144 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp ghi nhận gần 6.961 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn và 8.176 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 4.347 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Kinh Bắc tại cuối tháng 9 đạt 48.751 tỷ đồng, tăng gần 5.927 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 63,6% tổng nguồn vốn. Trong đó vay và nợ thuê tài chính ở mức 33.825 tỷ đồng, tăng 5.217 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay dài hạn chiếm phần lớn với 30.678 tỷ đồng, còn vay ngắn hạn 3.146 tỷ đồng.

Về dòng tiền, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Kinh Bắc âm 7.267 tỷ đồng, cải thiện so với mức âm 15.216 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 515 tỷ đồng, trong khi dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 4.557 tỷ đồng.

Tổng lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 3.224 tỷ đồng, đưa lượng tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp từ 8.369 tỷ đồng đầu năm xuống còn 5.144 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026.