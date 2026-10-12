Thủ tướng: Hưng Yên cần quyết tâm cao nhất để lên thành phố trước năm 2030

Yêu cầu trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt ra khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chiều 12/10.

Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: chinhphu.vn)

Nhắc lại dấu mốc tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình được hợp nhất thành tỉnh Hưng Yên mới (1/7/2025), Thủ tướng khẳng định đây không chỉ là mở rộng địa giới hành chính mà quan trọng hơn là hình thành một không gian phát triển mới, hội tụ những tiềm năng, lợi thế có tính bổ trợ chiến lược, tạo quy mô kinh tế lớn hơn, cơ cấu đa dạng hơn và dư địa rộng mở hơn.

Về mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng yêu cầu Hưng Yên rà soát đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn, xác định rõ những tiêu chí đã đạt, những tiêu chí còn thiếu; xây dựng lộ trình, nhiệm vụ, đề án, công trình cụ thể.

“Ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng quản trị, dịch vụ công và chất lượng sống của người dân; phấn đấu với quyết tâm cao nhất để sớm trước năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng nhìn nhận quy hoạch tốt là điều kiện cần, nhưng tổ chức thực hiện tốt mới là yếu tố quyết định. Một bản quy hoạch dù có tầm nhìn đúng đắn và khát vọng đến đâu cũng không tạo ra giá trị thực tiễn nếu không được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án, nguồn lực và kết quả thực chất.

Để đưa Hưng Yên trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, đô thị văn minh, có kinh tế biển mạnh, phát triển xanh và bền vững, Thủ tướng yêu cầu Hưng Yên tổ chức không gian phát triển theo hướng tích hợp, đa trung tâm, đa cực, phát huy lợi thế khác biệt và tính bổ trợ giữa các khu vực trong tỉnh.

“Phát triển 3 vùng kinh tế, 2 hành lang phát triển và các trục phát triển chiến lược không có nghĩa là đầu tư bình quân, chia đều nguồn lực, mà phải dựa trên lợi thế so sánh, chức năng của từng khu vực, tập trung vào những động lực có sức lan tỏa lớn”, Thủ tướng phát biểu.

Theo định hướng của người đứng đầu Chính phủ, tỉnh cần khẩn trương cụ thể hóa Quy hoạch thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ thể, xác định thứ tự ưu tiên, lộ trình, nguồn lực với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả.

Thủ tướng lưu ý, tích hợp, kết nối các không gian phát triển; xác định rõ vai trò, chức năng của từng khu vực, từng trung tâm và hành lang kinh tế; tuyệt đối không để tình trạng hợp nhất về địa giới hành chính nhưng vẫn phân tán trong tổ chức phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công khai, minh bạch, số hóa dữ liệu quy hoạch; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tránh tư duy nhiệm kỳ, đầu tư dàn trải, điều chỉnh cục bộ chạy theo từng dự án.

“Quy hoạch phải đi trước một bước, mở đường và dẫn dắt phát triển; không để quy hoạch chạy theo dự án, không điều chỉnh quy hoạch chỉ để hợp thức hóa những lợi ích trước mắt”, Thủ tướng nói.

Về phát triển hạ tầng, Thủ tướng yêu cầu Hưng Yên tập trung đầu tư các công trình chiến lược, tăng cường liên kết vùng, nhất là các tuyến kết nối với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình; các trục giao thông Bắc - Nam trong tỉnh, kết nối khu vực phía Bắc gắn với Thủ đô với khu vực phía Nam và không gian ven biển.

Trong điều kiện nguồn lực có hạn, tỉnh cần lựa chọn đúng công trình ưu tiên, tập trung đầu tư vào những dự án có tính lan tỏa, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, tạo không gian phát triển mới.

Song song với đó, Thủ tướng chỉ đạo Hưng Yên tập trung phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, công nghiệp xanh; thu hút FDI có chọn lọc, lấy trình độ công nghệ, giá trị gia tăng, khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và bảo vệ môi trường làm tiêu chí quan trọng...

Hưng Yên cần phát triển mạnh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, nhất là logistics, thương mại, dịch vụ hỗ trợ công nghiệp, du lịch văn hóa, sinh thái. Chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn về đất đai, đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng…

Nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng đặt ra với Hưng Yên là xây dựng chính quyền địa phương hai cấp thực sự kiến tạo phát triển, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu. (Ảnh: chinhphu.vn)

Đối với các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng yêu cầu kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để Hưng Yên phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Thủ tướng mong cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nhìn nhận Hưng Yên không chỉ ở những lợi thế hiện có, mà còn ở một không gian phát triển mới đang hình thành, đầy triển vọng, rất tiềm năng, kết nối trực tiếp với Thủ đô Hà Nội, các trung tâm công nghiệp lớn và không gian kinh tế hướng biển giàu tiềm năng.

Thủ tướng cam kết Chính phủ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư; khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng tin tưởng Hưng Yên sẽ khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong thời gian tới, trở thành một cực tăng trưởng năng động, một trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, có kinh tế biển phát triển, đóng góp ngày càng quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.