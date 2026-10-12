Cà phê trong nước đi ngang, chờ nguồn cung vụ mới từ tháng 11

Sáng đầu tuần mới 12/10, giá thu mua cà phê nhân xô tại Tây Nguyên đi ngang so với phiên cuối tuần trước, dao động 92.200-93.000 đồng/kg. Lâm Đồng có mức thấp nhất là 92.200 đồng/kg. Đắk Lắk, Gia Lai và khu vực Đắk Nông cũ cùng thu mua ở mức 93.000 đồng/kg.

Trước đó, trong tuần qua, giá cà phê trong nước đã giảm 1.000-1.200 đồng/kg so với tuần liền trước. Theo một số thương nhân, giao dịch thời gian này chủ yếu phục vụ các đơn hàng đã ký, trong khi thị trường chờ nguồn cung từ vụ thu hoạch niên vụ 2026-2027. Cà phê vụ mới của Việt Nam dự kiến ra thị trường từ tháng 11, bổ sung hàng cho xuất khẩu những tháng cuối năm.

Trên thị trường thế giới, Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 ở sàn London đạt 3.470 USD/tấn, tăng 1,4%. Arabica giao tháng 12/2026 ở sàn New York khoảng 286,95 US cent/lb (tương đương 2,8695 USD/lb), giảm 0,7% và chạm mức thấp nhất trong một tuần. Các đại lý cho rằng xuất khẩu mạnh từ Brazil, nước sản xuất lớn nhất thế giới, đang kìm giá Arabica, bất chấp lo ngại El Nino có thể ảnh hưởng sản lượng toàn cầu niên vụ 2027/2028.

Giá thu mua cà phê nhân xô tại Tây Nguyên dao động 92.200-93.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Xuất khẩu tăng lượng nhưng giảm giá trị

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), 9 tháng đầu năm 2026 Việt Nam xuất khẩu gần 1,5 triệu tấn cà phê, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Kim ngạch đạt khoảng 6,6 tỷ USD, giảm khoảng 7%. Riêng tháng 9, lượng xuất khẩu ước đạt 124.000 tấn, tăng 53%.

Nguyên nhân là giá xuất khẩu bình quân 9 tháng giảm 16,66%, khiến sản lượng tăng hai chữ số vẫn không đủ bù đắp. Vicofa dự báo xuất khẩu cả năm 2026 có thể tăng 8-10% về lượng so với năm 2025, nhưng kim ngạch còn phụ thuộc diễn biến giá.

Áp lực giảm giá còn đến từ triển vọng nguồn cung toàn cầu cải thiện. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2025-2026 đạt khoảng 178,8 triệu bao (loại 60 kg). Niên vụ 2026-2027, con số này dự báo lên khoảng 189,7 triệu bao, tăng hơn 10 triệu bao, tương đương 6%. Brazil dự kiến đóng góp gần 72 triệu bao. Sản lượng Việt Nam được kỳ vọng tăng từ 31,7 triệu lên 32,5 triệu bao.

Để giảm phụ thuộc vào xuất khẩu theo khối lượng, Vicofa khuyến nghị doanh nghiệp tăng tỷ trọng cà phê chế biến, phát triển sản phẩm giá trị gia tăng và mở rộng thị trường. Truy xuất nguồn gốc và sản xuất bền vững cũng ngày càng quan trọng. Các lô hàng đáp ứng Quy định chống mất rừng của EU (EUDR) được kỳ vọng có lợi thế khi vào thị trường này.

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