PNJ: Hai nhóm quỹ cùng thoái vốn, người nhà Chủ tịch bán gần 37 triệu cổ phiếu

Hai nhóm quỹ cùng rút khỏi nhóm cổ đông lớn

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã ck: PNJ) ghi nhận hai nhóm quỹ đồng loạt giảm sở hữu trong phiên giao dịch ngày 2/10, cũng là phiên cổ phiếu PNJ có khối lượng khớp lệnh ở mức kỷ lục.

Cụ thể, nhóm quỹ Sprucegrove Investment Management Ltd đã bán ròng 6,598 triệu cổ phiếu PNJ trong ngày 2/10. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của nhóm này giảm từ 5,04% xuống còn 3,75% vốn điều lệ, qua đó không còn là cổ đông lớn tại PNJ.

Trước đó, theo thông tin công bố trên HOSE, nhóm nhà đầu tư T. Rowe Price Associates, Inc cũng thực hiện giao dịch bán ra trong cùng phiên. Nhóm này đã bán ròng 5,4605 triệu cổ phiếu PNJ, giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,02% xuống 4,95% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn.

Như vậy, chỉ trong phiên 2/10, hai nhóm cổ đông lớn đã bán tổng cộng hơn 12 triệu cổ phiếu PNJ.

Người nhà Chủ tịch bán gần 37 triệu cổ phiếu

Không chỉ các quỹ ngoại giảm sở hữu, một loạt giao dịch của người nhà bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, cũng diễn ra trong thời gian gần đây.

Ngày 8/10, bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, đã bán 2,94 triệu cổ phiếu PNJ, qua đó giảm sở hữu từ 2,86% xuống 2,29% vốn điều lệ. Đây là giao dịch do công ty chứng khoán bán giải chấp để thu hồi nợ.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 11/9 đến 18/9, hai con gái khác của bà Cao Thị Ngọc Dung là bà Trần Phương Ngọc Thảo và bà Trần Phương Ngọc Hà đã bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ. Mục đích giao dịch được công bố là lấy vốn để mẹ ruột cho PNJ vay.

Từ ngày 1/10 đến 2/10, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Cao Thị Ngọc Dung, cũng bán 9 triệu cổ phiếu PNJ theo đăng ký. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Duy giảm từ 2,7% xuống 0,94% vốn điều lệ.

Tính chung, người nhà Chủ tịch HĐQT PNJ đã bán tổng cộng 36,94 triệu cổ phiếu PNJ trong các giao dịch nêu trên.

Cổ phiếu PNJ giảm hơn 69% trong hơn 3 tháng

Diễn biến bán ra của các nhóm cổ đông lớn và người nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh thị giá PNJ giảm mạnh.

Từ ngày 2/7 đến 9/10, cổ phiếu PNJ giảm 69,1%, từ mức 63.100 đồng xuống còn 19.500 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, cùng thời điểm thị giá giảm sâu, PNJ đang chuẩn bị phương án huy động thêm nguồn vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Theo tài liệu bổ sung phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 21/10/2026, PNJ trình cổ đông phương án phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu riêng lẻ, dự kiến triển khai từ quý IV/2026.

Số lượng cổ phiếu chào bán thực tế sẽ do HĐQT quyết định tại thời điểm triển khai. Giá phát hành được xác định trên cơ sở nhu cầu vốn thực tế của Công ty, căn cứ Báo cáo kiểm toán gần nhất và kết quả đàm phán với nhà đầu tư, nhưng không vượt quá số lượng tối đa được thông qua.

Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm kể từ ngày phát hành. Thời gian hạn chế chuyển nhượng cụ thể được ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Về mục đích sử dụng nguồn vốn, PNJ cho biết số tiền huy động được sẽ phục vụ kế hoạch kinh doanh trong tương lai trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại; bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác.

Phần vốn còn lại, nếu có, sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và/hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn, dài hạn của Công ty. Bên cạnh phương án phát hành riêng lẻ, PNJ cũng trình cổ đông phương án hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với giá trị tối đa 4.602,8 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến hết năm 2027.