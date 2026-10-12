Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hưng Yên cần khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, trở thành một cực tăng trưởng năng động

Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương...

Tại hội nghị, UBND tỉnh Hưng Yên đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu công nghệ cao Hưng Yên; Quyết định công nhận tỉnh Hưng Yên là đơn vị hành chính loại I và Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra định hướng và tạo động lực phát triển mới cho tỉnh. Để đưa Hưng Yên trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, đô thị văn minh, có kinh tế biển mạnh, phát triển xanh và bền vững, Thủ tướng đề nghị tỉnh cần phát huy tối đa vị trí địa kinh tế, lấy liên kết vùng làm phương thức quan trọng để mở rộng không gian, huy động nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng; trở thành trung tâm công nghiệp dịch vụ hiện đại, đô thị xanh, thông minh; tổ chức không gian phát triển theo hướng tích hợp, đa trung tâm, đa cực, phát huy lợi thế khác biệt và tính bổ trợ giữa các khu vực trong tỉnh; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo, từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào vốn, đất đai, lao động và khai thác lợi thế sẵn có sang dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao; lấy con người làm trung tâm và chủ thể, văn hóa làm nền tảng và động lực nội sinh, phát triển hài hòa kinh tế, xã hội, môi trường gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt quy hoạch, Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện quy hoạch với tư duy tích hợp, thống nhất và tầm nhìn dài hạn; thực sự hình thành một không gian phát triển chung của tỉnh sau hợp nhất; khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ thể, xác định thứ tự ưu tiên, lộ trình, nguồn lực với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; tích hợp, kết nối các không gian phát triển; xác định rõ vai trò, chức năng của từng khu vực, từng trung tâm và hành lang kinh tế; tuyệt đối không để tình trạng hợp nhất về địa giới hành chính nhưng vẫn phân tán trong tổ chức phát triển; tăng cường công khai, minh bạch, số hóa dữ liệu quy hoạch; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tránh tư duy nhiệm kỳ, đầu tư dàn trải, điều chỉnh cục bộ chạy theo từng dự án; quy hoạch phải đi trước một bước, mở đường và dẫn dắt phát triển; không để quy hoạch chạy theo dự án, không điều chỉnh quy hoạch chỉ để hợp thức hóa những lợi ích trước mắt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tại hội nghị.

Thủ tướng nhấn mạnh, Hưng Yên cần tập trung tạo đột phá về kết cấu hạ tầng chiến lược và liên kết vùng; đẩy mạnh kết nối các khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm đô thị, sản xuất, dịch vụ với hệ thống cao tốc, cảng biển và các đầu mối giao thông lớn. Trong điều kiện nguồn lực có hạn, phải lựa chọn đúng công trình ưu tiên, tập trung đầu tư vào những dự án có tính lan tỏa, có khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, tạo không gian phát triển mới và sức lan tỏa lớn.

Cùng với đó, Hưng Yên phải tập trung phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, công nghiệp xanh; thu hút FDI có chọn lọc, lấy trình độ công nghệ, giá trị gia tăng, khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và bảo vệ môi trường làm tiêu chí quan trọng; phát triển mạnh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, nhất là logistics, thương mại, dịch vụ hỗ trợ công nghiệp, du lịch văn hóa, sinh thái; phát huy mạnh mẽ tiềm năng kinh tế biển, gắn phát triển công nghiệp, dịch vụ ven biển với bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh; chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đặc biệt, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động.

Thủ tướng cũng lưu ý cần rà soát, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn về đất đai, đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng…; xây dựng chính quyền địa phương hai cấp thực sự kiến tạo phát triển, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ.

Mặt khác, tỉnh cần chú trọng phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân với mục tiêu cuối cùng là vì con người, người dân phải được thụ hưởng thành quả của sự phát triển; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của quê hương; xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn, văn minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đối với mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, Thủ tướng lưu ý cần rà soát đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn, xác định rõ những tiêu chí đã đạt, những tiêu chí còn thiếu; xây dựng lộ trình, nhiệm vụ, đề án, công trình cụ thể; ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng quản trị, dịch vụ công và chất lượng sống của người dân và phấn đấu với quyết tâm cao nhất để đến trước năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh trong tổ chức thực hiện quy hoạch; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để Hưng Yên phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển; đồng thời, đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước, quốc tế nhìn nhận Hưng Yên như một không gian phát triển mới đang hình thành, kết nối trực tiếp với Thủ đô Hà Nội, các trung tâm công nghiệp lớn và không gian kinh tế hướng biển giàu tiềm năng.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp; tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư; khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với truyền thống văn hiến, cách mạng, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo, hiếu học và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người Hưng Yên; với vị trí chiến lược, những lợi thế riêng có, Hưng Yên sẽ khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong thời gian tới, trở thành một cực tăng trưởng năng động, một trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, có kinh tế biển phát triển, đóng góp ngày càng quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tham quan khu vực trưng bày sa bàn quy hoạch, trải nghiệm robot AI giới thiệu quy hoạch…

Dịp này, tỉnh Hưng Yên cũng đã vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân và nhà đầu tư có thành tích xuất sắc, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.