Khánh Hòa hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Một góc phố Nha Trang

Phát triển dựa trên 3 trụ cột

Theo quy hoạch điều chỉnh, Khánh Hòa bao gồm 8.706,75km² diện tích đất liền và vùng không gian biển của tỉnh. Về mặt tổ chức hành chính, triển khai Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Khánh Hòa bao gồm 65 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 48 xã, 16 phường và 01 đặc khu).

Cơ sở pháp lý cho việc quản lý và phát triển không gian biển được thiết lập đồng bộ, tuân thủ Luật Biển Việt Nam, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cùng các Nghị định hướng dẫn, sửa đổi bổ sung như Nghị định số 40/2016/NĐ-CP, Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, Nghị định số 65/2025/NĐ-CP và Nghị định số 44/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Quy hoạch định vị Khánh Hòa là trung tâm giao thương và kết nối liên vùng chiến lược giữa Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên với quốc tế. Trên nền tảng đó, không gian liên kết "Biển - Cao nguyên" được hình thành quanh trục hạt nhân Nha Trang - Đà Lạt, tạo động lực phát triển hành lang du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và logistics nông sản giá trị cao.

Đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với mô hình kinh tế hiện đại, duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP ở mức hai chữ số. Tỉnh đã đề ra hệ thống chỉ tiêu phát triển cụ thể trên cả 3 trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường.

Về kinh tế, Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 – 2030 đạt 11% – 12%/năm (công nghiệp – xây dựng tăng 15,4%/năm, dịch vụ tăng 10,3%/năm và nông – lâm – thủy sản tăng 3,17%/năm).

Đến năm 2030, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại với tỷ trọng công nghiệp – xây dựng chiếm 45%, dịch vụ chiếm 40,5%, nông – lâm – thủy sản chiếm 8,5% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 6%. Tốc độ tăng GRDP bình quân đầu người đạt 14%/năm.

Chất lượng tăng trưởng được chú trọng với tỷ trọng kinh tế số đóng góp 35% GRDP, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp trên 55% và tốc độ tăng năng suất lao động đạt 11%/năm.

Bên cạnh đó, thu ngân sách nhà nước dự kiến tăng bình quân 12%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026 – 2030 đạt 1.050 nghìn tỉ đồng (gấp 2,1 lần giai đoạn 2021 – 2025) và tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%.

Khu đô thị hướng biển ở Khánh Hòa

Về xã hội, tỉnh phấn đấu đạt Chỉ số phát triển con người (HDI) khoảng 0,8; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1% – 1,5%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90% (trong đó 40% có bằng cấp, chứng chỉ) và giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp xuống dưới 20%.

Mục tiêu tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi (thời gian sống khỏe mạnh đạt 68 năm). Tỉnh cũng hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, đạt 40 giường bệnh và 14 bác sĩ trên 10.000 dân.

Về môi trường, Khánh Hòa cam kết duy trì tỷ lệ che phủ rừng ở mức 47%. Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh và dân số đô thị được cấp nước sạch tập trung đều đạt 100%; tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước sạch đạt quy chuẩn đạt 90,2%. Đồng thời, 100% chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại sẽ được thu gom, xử lý đạt chuẩn.

Tập trung 6 khâu đột phá chiến lược và tầm nhìn đến năm 2050

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Khánh Hòa tập trung triển khai 6 khâu đột phá chiến lược. Theo đó, tỉnh lấy việc tăng cường đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm, trong đó ưu tiên hạ tầng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ đại dương cùng công nghệ sinh học.

Song song với đó, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng số và hạ tầng hỗ trợ các khu kinh tế, khu công nghiệp sẽ được phát triển đồng bộ nhằm khơi thông các điểm nghẽn. Tỉnh cũng chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới giáo dục nghề nghiệp bám sát nhu cầu thị trường, đồng thời ban hành cơ chế đặc thù để thu hút nhân tài, chuyên gia.

Để giải phóng và tối ưu hóa nguồn lực, Khánh Hòa tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc pháp lý và giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ trên nguyên tắc nghiêm túc không hợp thức hóa sai phạm, kết hợp cải cách và nâng cao hiệu quả đầu tư công thông qua tái cơ cấu chi ngân sách, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển và phân bổ vốn theo kết quả đầu ra.

Cuối cùng, mọi nguồn lực sẽ được tập trung thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn có lợi thế cạnh tranh cao như công nghiệp, năng lượng, du lịch, dịch vụ và đô thị.

Một góc vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Hướng tới tầm nhìn đến năm 2050, Khánh Hòa phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, một đô thị thông minh, sinh thái, giàu bản sắc và ngang tầm khu vực châu Á.

Tỉnh hướng đến vị thế điểm đến du lịch ven biển và môi trường sống hàng đầu châu lục, nơi hệ thống quản trị cùng đời sống kinh tế - xã hội vận hành toàn diện trên nền tảng kinh tế số, kinh tế xanh và tuần hoàn.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa quyết tâm đi đầu cả nước trong việc thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero), đồng thời tiếp tục giữ vững vai trò hình mẫu về kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh, đây là bản quy hoạch đầu tiên của Khánh Hòa sau hợp nhất tỉnh, mở ra không gian và dư địa phát triển lớn hơn; đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng, điều quan trọng nhất đạt được sau hội nghị là sự thống nhất về nhận thức và hướng đi của toàn tỉnh trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, kế hoạch sử dụng đất và các chương trình đầu tư để bảo đảm thống nhất với Quy hoạch tỉnh; nhanh chóng cụ thể hóa quy hoạch bằng chương trình hành động của từng ngành, địa phương, gắn với tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm cụ thể.

Đồng thời, tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, đầu tư, giải phóng mặt bằng và thủ tục hành chính để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đã đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, thành công của Quy hoạch tỉnh sẽ không được đánh giá bằng nội dung trong hồ sơ mà bằng kết quả thực hiện trên thực tế, thông qua sự thay đổi của kết cấu hạ tầng, môi trường đầu tư và chất lượng cuộc sống của người dân.