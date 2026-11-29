Thực tế, Hà Nội đang từng bước mở rộng không gian quảng bá ẩm thực thông qua các sự kiện quy mô lớn. Chỉ tính riêng trong tháng 11 này, Hà Nội tổ chức hai lễ hội ẩm thực lớn: Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026 diễn ra trong hai ngày 21 và 22-11 tại Khu Ngoại giao Đoàn với chủ đề “Giao lộ Văn hóa - Beyond Flavors” và Lễ hội Văn hóa Ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 27 đến 29-11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) với chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”.

Cùng với hoạt động ẩm thực, nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa như âm nhạc, trình diễn nghệ thuật cũng diễn ra, cho thấy nỗ lực làm mới cách thức tổ chức, biến thưởng thức món ăn thành một hành trình khám phá văn hóa.

Từ những sự kiện này có thể thấy, ẩm thực đang được nhìn nhận không chỉ như một dịch vụ bổ trợ mà còn là thành tố thu hút du khách. Đây cũng là hướng khai thác phù hợp với mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Tuy nhiên, tổ chức lễ hội mới chỉ là bước khởi đầu. Nếu chỉ dừng ở những sự kiện ngắn ngày, tiềm năng ẩm thực khó chuyển hóa thành lợi thế du lịch bền vững. Điều Hà Nội cần là xây dựng những sản phẩm có khả năng duy trì sức hút quanh năm. Đó có thể là những tour khám phá ẩm thực theo tuyến phố, không gian trải nghiệm món ăn truyền thống, bản đồ ẩm thực số hay các thương hiệu đặc sản gắn với câu chuyện văn hóa riêng.

Nhìn ở góc độ di sản, ẩm thực chính là tri thức dân gian được nhiều thế hệ gìn giữ và trao truyền. Vì thế, để những món ăn truyền tải được câu chuyện riêng, vai trò của các nghệ nhân, đầu bếp cần được quan tâm. Những đổi mới, sáng tạo trong ẩm thực cần được khuyến khích và có không gian để trình diễn.

Mỗi món ăn có thể là một đại sứ văn hóa, mỗi lễ hội có thể trở thành một điểm hẹn. Nhưng để những hương vị ấy thực sự tạo nên sức bật cho công nghiệp văn hóa, Hà Nội cần biến sự kiện thành sản phẩm, biến tiềm năng thành giá trị và biến trải nghiệm nhất thời thành dấu ấn lâu dài. Đó cũng là cách để văn hóa ẩm thực góp phần làm giàu bản sắc, nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định vị thế của Thủ đô trong mạng lưới các điểm đến sáng tạo quốc tế.