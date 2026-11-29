Từ khai thác di sản đến hình thành hệ sinh thái sáng tạo

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội là sáng kiến của TP Hà Nội từ năm 2019, nhằm phát huy nguồn lực sáng tạo và thực hiện cam kết của Thủ đô trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực thiết kế.

Không gian khai mạc Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026.

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 là mùa Lễ hội thứ năm, với chủ đề "Thăng Long Kẻ Nghệ", định hướng "Kinh tế sáng tạo", diễn ra từ ngày 13-28/11.

Lễ hội 2026 do UBND TP Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc thường trực tổ chức; Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, SOVICO, Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat), các sở, ban, ngành, UBND các phường và đơn vị liên quan phối hợp.

Theo ban tổ chức, sau 16 ngày, Lễ hội 2026 ghi nhận gần 500.000 lượt khách tham gia gần 150 hoạt động sáng tạo, nghệ thuật; quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế và các chủ thể sáng tạo, trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế đến từ 21 quốc gia.

Đáng chú ý, Lễ hội 2026 đánh dấu bước chuyển trong phương thức tổ chức, từ mô hình "Tuyến Lễ hội" sang "Khu vực tổ chức Lễ hội", hướng tới kết nối không gian, nguồn lực sáng tạo và hoạt động kinh tế, từng bước hình thành hệ sinh thái sáng tạo đô thị.

Chợ Đồng Xuân - không gian thương mại truyền thống tiêu biểu của Hà Nội trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động sáng tạo chính tại Lễ hội 2026.

Lễ hội 2026 được tổ chức tại 5 khu vực gồm: Quảng trường Sáng tạo và khu vực phụ cận hồ Gươm; chợ Đồng Xuân; đình và di tích phố cổ; công viên Thống Nhất; hệ thống rạp hát và sân khấu cộng đồng, khai thác đồng thời nhiều loại hình không gian.

Trong đó, chợ Đồng Xuân - không gian thương mại truyền thống tiêu biểu của Hà Nội trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động sáng tạo và triển lãm quy mô lớn mà không làm gián đoạn hoạt động giao thương.

Cùng với đó, 12 đình, hội quán phố cổ mở cửa cho nghệ thuật đương đại và thực hành nghề; tháp nước Hàng Đậu, Bảo tàng Hà Nội, Bưu điện Hà Nội và các rạp hát lâu năm được đưa vào hoạt động triển lãm, trình diễn, thể nghiệm nghệ thuật.

Tại Quảng trường Sáng tạo và công viên Thống nhất, các pavilion Nghệ thuật Art Hanoi 2026, Hồ Gương, Mây và Kén mở thêm không gian sinh hoạt sáng tạo cho cộng đồng...

Nghệ thuật sắp đặt âm thanh “Tháp Ẩn Ca” tại tháp nước Hàng Đậu.

Song song với việc khai thác không gian, Cuộc thi Thiết kế Không gian Sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề "Hà Nội - đánh thức không gian đô thị" thu hút 100 phương án, từ 92 đơn vị trên cả nước.

Hội đồng gồm 12 chuyên gia trong nước và quốc tế đã trao 21 giải thưởng, gồm 17 giải chuyên môn và 4 giải do cộng đồng bình chọn. Hai giải Nhất thuộc về Văn phòng Kiến trúc TOOB Studio và Công ty CP Thiết kế và Xây dựng LAB CONCEPT.

"Các phương án đoạt giải là nguồn ý tưởng để tiếp tục kết nối với nguồn lực đầu tư, hướng tới chuyển đổi công năng và tái sử dụng những không gian đô thị có tiềm năng", TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhận định.

Sức lan tỏa của Lễ hội còn được thể hiện qua hơn 500 tin, bài trên báo chí và các kênh thông tin chính thống; hơn 4 triệu lượt xem trên trang Facebook chính thức và gần 50.000 bài viết do cá nhân, tổ chức chủ động đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Các tour "Chạm Đồng Xuân", "Chuyện Đình trong Phố", "Phố cổ Thong dong", tour sinh thái bờ vở sông Hồng cùng các chương trình trải nghiệm làng nghề, workshop thủ công đã mở ra hướng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với đời sống cộng đồng...

Những con số này cho thấy sự gia tăng đồng thời của nguồn cung sản phẩm, dịch vụ sáng tạo và nhu cầu tiếp cận, trải nghiệm, tiêu dùng văn hóa của công chúng. Đây là cơ sở thực tiễn để nhận diện tiềm năng phát triển thị trường công nghiệp văn hóa Hà Nội.

Duy trì kết nối, phát huy giá trị sau Lễ hội

Theo ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, giá trị của Lễ hội không chỉ nằm ở số lượng hoạt động hay lượng khách tham dự, mà còn ở những nguồn lực có khả năng tiếp tục được khai thác trong đời sống thành phố.

Còn theo Ban tổ chức, từ khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế, Hà Nội từng bước đưa các nguồn lực văn hóa, kiến trúc và không gian đô thị vào hoạt động sáng tạo.

Thành phố đã xây dựng Mạng lưới Không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội với 128 không gian được ghi nhận trên nền tảng số.

Các pavilion Nghệ thuật Art Hanoi 2026, Hồ Gương, Mây và Kén mở thêm không gian sinh hoạt sáng tạo cho cộng đồng.

Năm 2026, cùng với các cơ chế, chính sách về phát triển công nghiệp văn hóa, ngày 8/10, dự án cải tạo, sửa chữa hai địa điểm 17 Nguyễn Thiện Thuật và 40 Thanh Hà được khởi công, từng bước hình thành Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua, trung tâm công nghiệp văn hóa đầu tiên tại khu phố cổ.

Sau 16 ngày diễn ra lễ hội, về không gian, tại Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua, một số tác phẩm "Chạm Đồng Xuân" dự kiến được giữ lại. Không gian Duyên tại rạp Hồng Hà hướng tới trở thành địa chỉ biểu diễn, thử nghiệm nghệ thuật thường xuyên. Các pavilion tại Công viên Thống Nhất tiếp tục phục vụ cộng đồng.

Về sản phẩm, 8 nhóm dự án "Kết duyên Sáng tạo" đã kết nối kỹ nghệ làng nghề với thiết kế đương đại, phát triển các sản phẩm thủ công, nội thất, thời trang và ứng dụng. Hơn 200 đơn vị sáng tạo có cơ hội tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng thông qua các hội chợ.

Trong lĩnh vực du lịch, các tour "Chạm Đồng Xuân", "Chuyện Đình trong Phố", "Phố cổ Thong dong", tour sinh thái bờ vở sông Hồng cùng các chương trình trải nghiệm làng nghề, workshop thủ công mở ra hướng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với đời sống cộng đồng và kinh tế đêm. Nền tảng số văn hóa - du lịch Hanoi Go tiếp tục kết nối công chúng với các điểm đến.

Hơn 200 đơn vị sáng tạo có cơ hội tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng thông qua các hội chợ tại Lễ hội.

Về con người và hợp tác, gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế cùng gần 100 nghệ sĩ quốc tế đến từ 21 quốc gia đã tham gia các hoạt động. Mô hình lưu trú sáng tác quốc tế được triển khai với sự đồng hành của các đại sứ quán, viện văn hóa và quỹ giao lưu quốc tế, mở rộng cơ hội hợp tác và đồng sáng tạo.

Bên cạnh đó, Lễ hội có hơn 10 tọa đàm, hội thảo góp phần tích lũy tri thức về kinh tế sáng tạo, di sản đô thị, thiết kế và lao động sáng tạo. Giải thưởng Sáng tạo Hà Nội trong kỳ khởi động cũng từng bước hình thành cơ sở dữ liệu về nguồn lực sáng tạo của Thủ đô.

"Từ thực tiễn tổ chức, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 đặt nền tảng cho định hướng chuyển từ một sự kiện văn hóa thường niên sang xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị.

Trong đó, không gian, sản phẩm, con người và tri thức được kết nối, duy trì và phát triển lâu dài. Di sản không chỉ là tài sản văn hóa cần bảo tồn mà còn là nguồn lực cho sáng tạo, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống đô thị", TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhận định.

"Lễ hội khép lại, nhưng hành trình sáng tạo của Hà Nội sẽ không dừng lại. Những giá trị di sản được đánh thức, những kết nối được hình thành và những ý tưởng được khơi nguồn hôm nay sẽ tiếp tục là nền tảng cho những sáng kiến, giá trị mới trong tương lai", ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội bày tỏ.