Làng nghề Hà Nội, hội tụ bản sắc, kết nối tinh hoa | Phóng sự | 29/11/2026
Hà Nội hiện có 337 làng nghề, làng nghề truyền thống và nghề truyền thống đã được Thành phố công nhận. Đặc biệt đã có 4 làng nghề truyền thống tiêu biểu: gốm sứ Bát Tràng, dệt lụa Vạn Phúc, điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng và khảm trai, sơn mài Chuyên Mỹ đã được Hội đồng Thủ công thế giới công nhận là thành viên của Mạng lưới các thành phố Thủ công sáng tạo Thế giới.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lang-nghe-ha-noi-hoi-tu-ban-sac-ket-noi-tinh-hoa-phong-su-29-11-2026-246261128145353939.htm