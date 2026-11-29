Thổ cẩm là sản phẩm thủ công đòi hỏi kỹ thuật và thời gian

Sinhkế bên khung cửi

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa nghề dệt của người M’nông vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống. Sự ghi nhận đã đặt ra yêu cầu bảo tồn, phát huy nghề dệt gắn với đời sống cộng đồng.

Trong thực tế, ở nhiều thôn, bon, nghề dệt thổ cẩm đang mở ra những cơ hội mới, trở thành công việc mang lại thu nhập cho người dân, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc.

Thổ cẩm là sản phẩm thủ công đòi hỏi kỹ thuật và thời gian. Để hoàn thành một sản phẩm, người dệt phải trải qua nhiều công đoạn. Với những tấm vải đơn giản, người dệt có thể hoàn thành trong 1 - 2 tuần; nhưng những sản phẩm kích thước lớn, hoa văn cầu kỳ có khi mất hàng tháng, thậm chí cả năm.

Các sản phẩm của Tổ hợp tác dệt thổ cẩm bon Pi Nao đa dạng mẫu mã, màu sắc. (Ảnh: Mỹ Hằng)

Ở bon Pi Nao (xã Nhân Cơ), bà H'Yôn vẫn đều đặn bên khung dệt, làm nên những tấm thổ cẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt và may mặc.

Nhiều năm trước, nghề dệt khá phổ biến trong bon, hầu như nhà nào cũng có khung dệt, phụ nữ đều biết làm nghề. Tuy nhiên, theo thời gian, sự thay đổi trong đời sống và nhu cầu tiêu dùng khiến số người gắn bó với nghề ngày càng giảm, nhất là lớp trẻ.

Trăn trở trước nguy cơ nghề truyền thống mai một, bà H'Yôn đã chủ động tập hợp phụ nữ trong bon để truyền dạy nghề miễn phí. Năm 2018, Tổ hợp tác dệt thổ cẩm bon Pi Nao được thành lập, tạo điều kiện để chị em cùng học nghề, duy trì sản xuất và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

Chị em cũng yêu nghề, quan trọng là giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Bình thường 1 tuần 1 lần vào ngày thứ bảy chị em lại tập trung để dệt, khi nào có người đặt hàng thì chị em dệt ngày dệt đêm cho kịp. Bà H'Yôn, bon Pi Nao, xã Nhân Cơ

Không chỉ dệt các sản phẩm truyền thống phục vụ bà con trong vùng, những nghệ nhân có tay nghề trong tổ hợp tác còn tìm tòi, sáng tạo mẫu mã, hoa văn, chất liệu mới, hướng đến nhu cầu thị trường.

Sản phẩm được giới thiệu tại các hội thi, hội diễn, sự kiện trong và ngoài tỉnh, từng bước được khách hàng biết đến, có thêm đơn đặt hàng từ các tổ chức, cá nhân.

Ngoài dệt thổ cẩm, chị H’ Pi Ôn còn có thêm thu nhập từ việc may trang phục thổ cẩm

Việc tập hợp, liên kết người làm nghề, cùng tìm kiếm đầu ra và tạo thu nhập chính là động lực để chị em tiếp tục gắn bó với khung dệt. Chị H’Pi ôn, thành viên tổ hợp tác, cho biết ngoài những buổi tập trung dệt cùng các chị em, chị vẫn tranh thủ thời gian ở nhà để làm thổ cẩm.

“Tôi dệt vì còn đam mê, vì muốn gìn giữ nghề truyền thống của dân tộc để mai kia truyền dạy lại cho lớp trẻ. Nhiều khi đi làm nương rẫy về mệt nhưng tôi vẫn cố gắng dệt. Mỗi khi làm xong một sản phẩm lại thấy rất vui và tự hào”, chị H’ Pi Ôn nói.

Định hình thổ cẩm Lâm Đồng

Không chỉ đồng bào M’nông, các dân tộc Mạ, Ê đê, Cơ Ho ở Lâm Đồng cũng nỗ lực giữ gìn và phát triển nghề dệt truyền thống.

Trong thời gian qua, nhiều địa phương đã tổ chức lớp tập huấn, chuyển giao ứng dụng công nghệ trong dệt thổ cẩm cho nghệ nhân, giúp rút ngắn thời gian sản xuất, tiết kiệm nguyên liệu, chi phí và tạo ra những sản phẩm phù hợp hơn với thị hiếu.

Các nghệ nhân tỉnh Lâm Đồng trình diễn kỹ thuật dệt thổ cẩm của đồng bào Mạ

Hiện tại, sản phẩm thổ cẩm được ứng dụng vào nhiều sản phẩm như áo cách tân, đầm, váy và trang trí nội thất, góp phần lan tỏa giá trị, vẻ đẹp của thứ vải truyền thống.

Đặc biệt, tại thôn Đạ Long (xã Đam Rông 4), Tổ hợp tác dệt thổ cẩm buôn K'Tung đã có sản phẩm được công nhận OCOP, từ đó nâng cao giá trị mặt hàng thủ công.

Bên cạnh thời trang, nghề dệt và thổ cẩm còn có tiềm năng trở thành sản phẩm du lịch. Du khách không chỉ mua một món quà lưu niệm mà còn muốn tìm hiểu câu chuyện phía sau sản phẩm, được gặp nghệ nhân, trải nghiệm các công đoạn dệt và khám phá đời sống văn hóa của cộng đồng.

Du khách khám phá, thử nghiệm dệt thổ cẩm của đồng bào Mạ, phường Đông Gia Nghĩa

Việc hình thành không gian trải nghiệm nghề dệt, điểm giới thiệu sản phẩm, kết hợp với văn hóa cồng chiêng, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng sẽ mở thêm cơ hội tiêu thụ, tạo sinh kế cho người dân.

Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần thứ III trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu sự đa dạng, đặc sắc của thổ cẩm các dân tộc trên cả nước và Lâm Đồng.

Tuy nhiên, để thổ cẩm thực sự “sống” trong đời sống hiện đại, các hoạt động quảng bá cần được nối dài bằng những giải pháp phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ, du lịch và hỗ trợ người làm nghề.

Sản phẩm thổ cẩm được bà con dệt thủ công bán ra thị trường. (Ảnh: Quang Vũ)

Ông Lơ Mu Ha Poh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 4, cho biết địa phương đang định hướng khai thác lợi thế văn hóa bản địa để phát triển du lịch, trong đó chú trọng nghề dệt thổ cẩm và văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 4, các mô hình trải nghiệm dệt tại nhà nghệ nhân, tour tham quan làng nghề đang từng bước được xây dựng, để du khách được tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm nghề truyền thống.