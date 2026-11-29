Tham dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, thành phố Hà Nội, các cơ quan ngoại giao, tổ chức điện ảnh, cùng đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất và các nhà làm phim trong nước, quốc tế.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, thành phố Hà Nội trên thảm đỏ khai mạc HANIFF VIII. (Nguồn: BTC)

Kết nối những sắc màu điện ảnh thế giới

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh điện ảnh là lĩnh vực nghệ thuật đặc biệt, có sức mạnh kết nối con người, lan tỏa các giá trị nhân văn, thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng và hợp tác giữa các dân tộc.

Theo Phó Thủ tướng, hơn 70 năm qua, điện ảnh cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, lưu giữ ký ức lịch sử, bồi đắp bản sắc văn hóa, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Duy Khánh)

Đánh giá cao tâm huyết, sự chủ động và trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội cùng các đối tác trong tổ chức Liên hoan, Phó Thủ tướng cho rằng việc lựa chọn 124 tác phẩm từ gần 870 phim đăng ký của 41 quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy sức hấp dẫn, uy tín ngày càng cao của sự kiện.

Đáng chú ý, lần đầu tiên Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số được tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan, cùng các hoạt động kết nối dự án và ươm mầm tài năng. Đây là bước tiến quan trọng, gắn kết sáng tạo nghệ thuật với thị trường, thúc đẩy đầu tư, hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ và mở rộng không gian phát triển điện ảnh.

Trong kỷ nguyên số, điện ảnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, trong đó điện ảnh cần giữ vai trò tiên phong.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển nhân lực chất lượng cao, mở rộng thị trường và hợp tác quốc tế, từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà làm phim.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự chương trình. (Ảnh: Duy Khánh)

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn trân trọng tài năng, khuyến khích sáng tạo và cam kết kiến tạo môi trường thuận lợi để các ý tưởng nghệ thuật được hiện thực hóa; đồng thời mong muốn các đối tác, nghệ sĩ, nhà làm phim quốc tế tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức, công nghệ, kinh nghiệm và đồng hành triển khai những dự án có giá trị.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, từ Liên hoan, những ý tưởng mới sẽ được khơi nguồn, cơ hội hợp tác mới được mở ra và nhiều tác phẩm xuất sắc sẽ ra đời, để mỗi bộ phim trở thành một nhịp cầu văn hóa, đưa hình ảnh và tâm hồn Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, trong các ngành công nghiệp văn hóa, điện ảnh được thành phố xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm. Hà Nội đang cụ thể hóa định hướng phát triển điện ảnh trong quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, chú trọng đầu tư hạ tầng không gian sáng tạo, hệ thống phim trường và các thiết chế văn hóa.

Thành phố mong muốn khai thác hiệu quả những giá trị văn hóa, lịch sử, con người và danh lam thắng cảnh để gia tăng giá trị sản phẩm điện ảnh, thu hút các đoàn làm phim quốc tế đến Hà Nội, thúc đẩy hợp tác và đưa công nghiệp giải trí của Thủ đô vươn ra thế giới.

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng Ban giám khảo Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. (Ảnh: Duy Khánh)

Mở rộng không gian hợp tác, phát triển thị trường

Diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12, HANIFF VIII giới thiệu nhiều chương trình phim phong phú, gồm phim dự thi, Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản, Toàn cảnh điện ảnh thế giới và phim Việt Nam đương đại.

Trong số 124 tác phẩm được tuyển chọn, chương trình phim dài dự thi có 12 phim và chương trình phim ngắn dự thi có 25 phim. Các tác phẩm mang đến nhiều góc nhìn về đời sống, văn hóa, con người và những vấn đề đương đại, thể hiện sự đa dạng trong ngôn ngữ nghệ thuật của các nền điện ảnh.

Bộ phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được lựa chọn trình chiếu khai mạc, góp thêm một điểm nhấn về khai thác chất liệu lịch sử, văn hóa Việt Nam trong sáng tạo điện ảnh.

Bên cạnh các chương trình chiếu phim, HANIFF VIII tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn, xúc tiến và kết nối thị trường. Nổi bật là Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số với 62 gian hàng, hơn 160 đối tác quốc tế đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà sản xuất và đơn vị phát hành gặp gỡ, trao đổi bản quyền, tìm kiếm đối tác đầu tư, hợp tác sản xuất và phân phối nội dung.

Vinh danh những cá nhân, tập thể có đóng góp cho điện ảnh Việt Nam. (Ảnh: Duy Khánh)

Chợ Dự án phim và chương trình Ươm mầm tài năng HANIFF Campus tiếp tục tạo điều kiện cho các nhà làm phim trẻ giới thiệu ý tưởng, tiếp cận chuyên gia, nhà sản xuất và tìm kiếm nguồn lực phát triển dự án.

Hai hội thảo chuyên đề về chính sách sáng tạo và phát triển phim hoạt hình Nhật Bản; quảng bá và kết nối điện ảnh Việt Nam ra thị trường quốc tế cũng là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm hướng hợp tác mới.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức còn vinh danh các nghệ sĩ, nhà làm phim có thành tích nổi bật tại các liên hoan phim quốc tế; các tác phẩm đạt doanh thu phòng vé cao và những đơn vị có đóng góp cho sự phát triển của thị trường điện ảnh Việt Nam.

Song song với các hoạt động chuyên môn, hai triển lãm “Dấu ấn các nghệ sĩ Nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về Thủ đô” và “Hà Nội qua những khuôn hình” giới thiệu hình ảnh, con người và những giá trị văn hóa đặc sắc của Hà Nội qua ngôn ngữ điện ảnh.

Với sự kết hợp giữa trình chiếu phim, giao lưu nghệ thuật, xúc tiến thị trường và kết nối đầu tư, HANIFF VIII tiếp tục khẳng định vai trò của một sự kiện điện ảnh quốc tế tại Việt Nam.

Liên hoan góp phần tăng cường hiểu biết giữa các nền văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời mở thêm cơ hội để điện ảnh trong nước tiếp cận thị trường quốc tế, phát huy tiềm năng của một ngành công nghiệp văn hóa giàu sức sáng tạo.

Một số hình ảnh nổi bật tại ngày khai mạc Liên hoan:

Nghệ sĩ trên thảm đỏ khai mạc HANIFF VIII. (Nguồn: BTC)

Sân khấu khai mạc HANIFF VIII. (Nguồn: BTC)

Nghệ sĩ giao lưu với khán giả tại buổi chiếu phim khai mạc HANIFF VIII tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. (Nguồn: BTC)