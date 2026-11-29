Khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính đang hoàn tất các công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện UNESCO

Đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Ninh Bình cho biết: Tại các địa điểm Phủ Dầy, Tràng An và chùa Bái Đính, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, khánh tiết, trang trí, cảnh quan, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, lễ tân, hậu cần và các điều kiện phục vụ đại biểu đang được các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai theo kế hoạch.

Đối với khu vực Phủ Dầy, bên cạnh việc chuẩn bị không gian tổ chức các hoạt động chính, công tác chỉnh trang di tích, khuôn viên, hệ thống điện, nước, các công trình phụ trợ, vệ sinh môi trường và các tuyến đường dẫn vào di tích cũng được quan tâm. Chính quyền địa phương phối hợp với ban quản lý di tích, các nghệ nhân, thanh đồng và cộng đồng dân cư chuẩn bị các điều kiện phục vụ nghi lễ, giao lưu và thực hành di sản. Công tác lễ tân, phân luồng giao thông, bố trí bãi đỗ xe, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và y tế cũng được chú trọng.

Tại Tràng An, công tác chuẩn bị cảnh quan, không gian đón tiếp và các điều kiện phục vụ khách tham quan, trải nghiệm đang được triển khai, hướng tới giới thiệu những giá trị nổi bật của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Trong khi đó, tại chùa Bái Đính, các hạng mục như hội trường, sân khấu, trang thiết bị kỹ thuật, không gian trưng bày, công tác lễ tân và điều kiện phục vụ hội nghị, hoạt động đối ngoại đang được tập trung hoàn thiện.

Trung tâm Hội nghị quốc tế Bái Đính đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục

Đối với các hoạt động kỷ niệm 10 năm Di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh, sẽ có nhiều hoạt động phong phú nhằm tôn vinh, giới thiệu và lan tỏa giá trị của di sản. Điểm nhấn là các hoạt động thực hành, giao lưu di sản tại các không gian thờ Mẫu, với sự tham gia của các nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang, cung văn và cộng đồng chủ thể di sản.

Các nội dung đặc sắc gồm trình diễn một số nghi lễ tiêu biểu trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu; nghệ thuật hát văn, chầu văn; các điệu múa trong nghi lễ; giới thiệu hệ thống trang phục, đạo cụ, nhạc cụ truyền thống và các giá hầu tiêu biểu. Bên cạnh đó là các hoạt động dâng hương, tế lễ theo phong tục truyền thống, giao lưu nghệ thuật, ca nhạc và trưng bày, triển lãm hình ảnh, tư liệu về quá trình hình thành, phát triển và bảo tồn di sản.

Không gian Thực hành Tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt

Đặc biệt, tại các di tích Phủ Quảng Cung, xã Yên Đồng; Quần thể di tích Phủ Dầy (Phủ Tiên Hương, Phủ Vân Cát, xã Vụ Bản), các hoạt động dự kiến diễn ra trong hai ngày 30.11 và 1.12. Trong đó có nghi lễ cúng Thánh, tế cáo yết, chương trình khai mạc, dâng hương, các hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu, giao lưu do các nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang, đồng đền trong và ngoài tỉnh thực hiện diễn ra trong suốt thời gian chương trình.

Tại khu vực tổ chức chương trình đón Tổng Giám đốc UNESCO ở khu vực Trung tâm Hội nghị quốc tế Bái Đính sẽ diễn ra không gian trình diễn nghệ thuật hát Chầu Văn do các cung văn tiêu biểu thực hiện. Đây cũng là dịp giới thiệu lịch sử, kiến trúc, giá trị văn hóa, tín ngưỡng của di tích và vai trò của cộng đồng địa phương trong việc gìn giữ, trao truyền di sản.

Đối với việc giới thiệu di sản tới du khách quốc tế, theo đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Ninh Bình: "Chúng tôi không chỉ chú trọng giới thiệu những hình thức biểu diễn bên ngoài mà quan trọng hơn là giúp du khách hiểu được chiều sâu văn hóa và những giá trị nhân văn của tín ngưỡng thờ Mẫu. Đó là truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn các bậc tiền nhân, sự tôn vinh vai trò của người phụ nữ, tinh thần gắn kết cộng đồng và khát vọng về cuộc sống bình an, hạnh phúc".

Ninh Bình đã sẵn sàng cho chuỗi sự kiện UNESCO vào đầu tháng 12

Bên cạnh đó, còn có các chương trình giới thiệu nghệ thuật hát văn, chầu văn, trình diễn trang phục và múa trong nghi lễ hầu đồng; kết hợp thuyết minh song ngữ Việt - Anh giới thiệu nhạc cụ truyền thống, giao lưu trực tiếp với nghệ nhân và xây dựng các tư liệu hình ảnh, video có phụ đề tiếng nước ngoài. Qua đó, giúp khách quốc tế không chỉ được thưởng thức mà còn hiểu rõ hơn về nguồn gốc, ý nghĩa và giá trị của di sản.

Việc tổ chức các hoạt động sẽ chú trọng vai trò của cộng đồng chủ thể, bảo đảm tính nguyên gốc, tính cộng đồng và bản sắc truyền thống; hạn chế sân khấu hóa tùy tiện hoặc làm sai lệch bản chất của thực hành tín ngưỡng.

Thông qua chuỗi hoạt động UNESCO, Ninh Bình mong muốn tiếp tục khẳng định trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đồng thời đưa di sản trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Ninh Bình đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.