Có một dòng kênh từng được ví như "con đường lúa gạo" của miền Tây sông Hậu. Đó là kênh xáng Xà No, công trình thủy lợi và giao thông thủy mang dấu ấn đặc biệt trong lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ. Con kênh dài hơn 40km, ngày nay thuộc thành phố Cần Thơ, chảy qua các xã, phường Vị Tân, Vị Thanh, Vị Thanh 1, Phong Điền.

Hơn một thế kỷ trôi qua, dòng kênh vẫn miệt mài chảy qua những cánh đồng lúa trù phú, kết nối làng quê, bến nước và những vùng sản xuất nông nghiệp rộng lớn; kể câu chuyện về một vùng đất sống cùng cây lúa, lớn lên từ cây lúa và đang chuyển mình theo nhịp phát triển mới.

Kênh xáng Xà No không chỉ nằm ở giá trị của một công trình thủy lợi được hình thành hơn một thế kỷ trước, mà còn ở những câu chuyện đời sống vẫn tiếp diễn bên dòng nước. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Dòng kênh đã mở lối cho sản xuất, thúc đẩy giao thương và góp phần hình thành những cộng đồng dân cư đông đúc dọc hai bờ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Kênh xáng Xà No, con đường lúa gạo miền Tây sông Hậu, không chỉ chuyên chở những hạt lúa vàng mà còn chuyên chở lịch sử khai phá, sức lao động và khát vọng vươn lên của con người miền Tây. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Trên dòng Xà No, những chuyến ghe chở đầy lúa gạo vẫn nối nhau xuôi ngược. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Những xóm làng, đô thị và cơ sở chế biến lúa gạo lần lượt xuất hiện hai bên kênh xáng Xà No, tạo nên không gian kinh tế đặc trưng của miền sông nước.Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Dòng kênh đã góp phần định hình diện mạo kinh tế, xã hội của một vùng đất mà cây lúa trở thành sinh kế chủ yếu của nhiều thế hệ cư dân. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Kênh xáng Xà No đã tạo điều kiện đưa nước vào đồng ruộng, tháo úng, rửa phèn, đồng thời mở ra tuyến vận tải thuận lợi cho hoạt động sản xuất và trao đổi hàng hóa. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Dòng kênh ngày nay hoạt động như một tuyến logistics tự nhiên, kết nối đầu vào sản xuất với đầu ra tiêu thụ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN