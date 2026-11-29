Tại đây, các thành viên có dịp tìm hiểu về trang phục truyền thống, kiến trúc nhà ở, những vật dụng sinh hoạt và nghề thủ công của người Dao Tiền.

Đặc biệt, cả nhà còn được anh Nhất và chị Hạnh phổ cập tiếng Dao Tiền với những từ ngữ đơn giản, đồng thời tìm hiểu về lễ cấp sắc 3 đèn và 12 đèn qua những câu chuyện thân tình trong bữa cơm gia đình.

Trước ngày mở bán, dàn cast tất bật thử nghiệm thực đơn mới với thịt viên sốt cà, bánh mì chảo, trà lê, salad sốt chanh dây và món thanh long dằm độc lạ. Jun Phạm tiếp tục đảm nhận vai trò bếp trưởng. Trong khi đó, Duy Khánh, Rhymastic, Bùi Công Nam và Ngọc Thanh Tâm chia nhau các công đoạn chuẩn bị.

Sáng hôm sau, Quán nhà haha đón vị khách đầu tiên tại Cao Bằng là Binz. Vừa đến quán, nam rapper đã được Bùi Công Nam "kiểm tra sở trường", giao nhiệm vụ nhiếp ảnh gia rồi nhanh chóng nhập cuộc cùng các thành viên trong công đoạn chuẩn bị.

Bên cạnh đó, Ngọc Thanh Tâm bất ngờ xuất hiện trong trang phục và bộ trang sức truyền thống của người Dao Tiền trước khi bắt tay vào pha chế nước cho ngày bán đầu tiên.

Điều thú vị là Ngọc Thanh Tâm mang theo một tờ giấy ghi sẵn công thức của tất cả các món nước. "Tiểu thư nghìn tỷ" của showbiz Việt cho biết, cô đã đi học một khóa pha chế trước khi tham gia, vì thử thách của chương trình là mở quán nên cần chuẩn bị từ sớm.

Một khoảnh khắc hài hước khác cũng đến từ Ngọc Thanh Tâm. Lúc nướng gà, Ngọc Thanh Tâm đã nói rằng, cô rất thích ăn phao câu. Thế nhưng, đến bữa cơm, miếng phao câu lại biến mất khỏi mâm. Cô phải nhờ Jun Phạm tìm giúp, còn Rhymastic thì mở hẳn một "kỳ án" để truy tìm "thủ phạm".