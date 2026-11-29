Nam du khách người Mỹ bật khóc khi nhớ về Đà Nẵng Những du khách quốc tế khác chia sẻ dưới bình luận rằng họ cũng xúc động tương tự khi rời Việt Nam.

Kết thúc chuyến du lịch Việt Nam, Douglas Ries (58 tuổi, làm việc tại công ty công nghệ thể thao) trở về Mỹ ngày 4/11. Sau 2 tuần, nỗi nhớ Đà Nẵng ngày càng nhiều, ông đã bật khóc vì không kịp chuẩn bị tinh thần đón nhận cảm giác hụt hẫng này.

"Trước đây thấy du khách quốc tế khóc nức nở khi rời Việt Nam, tôi nghĩ họ làm quá. Đến khi rời đi, tôi mới hiểu rõ cảm xúc của họ", Douglas nói trong một video đăng tải trên mạng xã hội, hiện nhận về hơn 300.000 lượt xem và hàng trăm bình luận.

Hiện đã 3 tuần trôi qua, công việc ở công ty bận rộn, nhưng ông chưa ngày nào ngừng nghĩ về Đà Nẵng.

Nam du khách người Mỹ kể rằng lịch làm việc 3-4 ngày/tuần cho phép ông thực hiện chuyến du lịch châu Á kéo dài 60 ngày. Việt Nam không nằm trong kế hoạch, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đến Hà Nội và Đà Nẵng vì đọc được nhiều lời khen từ những du khách trước trên mạng xã hội.

Douglas dạo phố và dùng bữa tại một nhà hàng đạt sao Michelin ở Hà Nội.

Đáp chuyến bay đến Hà Nội cuối tháng 9, ấn tượng đầu tiên của Douglas là sự tử tế, phóng khoáng của người dân. Trong lúc tự kéo vali đi bộ tìm khách sạn, ông đã bỏ quên lại một chiếc vali. Một người đàn ông đang ngồi cùng 2 người bạn ở vỉa hè đã gọi với theo để đưa lại vali, cùng ông kiểm tra đồ đạc.

Để cảm ơn, Douglas ngỏ ý mời cả 3 uống bia và trò chuyện. Tuy nhiên, người đàn ông này đã đứng ra thanh toán toàn bộ hóa đơn. Cuộc gặp gỡ bất chợt khiến nam du khách không thể quên.

Nam du khách khám phá đường sá Đà Nẵng và bán đảo Sơn Trà.

Sau vài ngày ở Hà Nội, Douglas đến Đà Nẵng, thuê một khách sạn gần biển và bán đảo Sơn Trà. Ông nhanh chóng thích nghi với nhịp sống hiện đại, nhưng không quá vội vã tại đây.

"Thay vì nán lại một tuần như dự định, tôi đã có 20 ngày sống ở Đà Nẵng mà vẫn không nỡ rời đi", ông chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Nam du khách Mỹ cho biết Đà Nẵng tiện nghi nhưng không tiêu tốn nhiều chi phí, xứng đáng với tên gọi "thành phố đáng sống nhất Việt Nam". Ở Mỹ, 2 ly cà phê có giá 20 USD (khoảng 500.000 đồng), còn ở Đà Nẵng có thể chi trả khách sạn, xe máy, ăn uống và vui chơi một ngày chỉ với 40 USD (khoảng một triệu đồng).

Hiện mỗi ngày ở Mỹ, ông luôn tìm cách quay lại Việt Nam. Người đàn ông 58 tuổi cũng tham gia một số hội, nhóm ở Đà Nẵng để tìm hiểu việc thuê căn hộ, cân nhắc chuyển đến đây sinh sống. Ông muốn dành thời gian khám phá thêm những tỉnh thành khác, làm quen thêm nhiều con người tốt bụng.

Douglas ngồi thuyền ở Hội An hồi cuối tháng 9.

Đây không phải lần đầu du khách quốc tế bật khóc khi rời Việt Nam. Hồi tháng 4, trên chuyến xe ra sân bay, nam du khách Pierre (40 tuổi, người Đức) bất ngờ rơi nước mắt, cho rằng rời xa Việt Nam là một cảm giác tồi tệ, bởi anh đã bắt đầu hiểu văn hóa và lòng tốt của người dân.

Giữa tháng 10/2025, Ky và Caitlin, cặp đôi đến từ Australia, cũng đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc rời Việt Nam sau 6 tháng sống tại Đà Nẵng. Trong video, cả 2 tựa đầu vào nhau, nước mắt chảy dài cho đến khi máy bay cất cánh. Họ dần xem nơi đây là nhà nên nói lời tạm biệt rất khó khăn.

Trúc Hồ