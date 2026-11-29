Đưa di sản vào trải nghiệm đa giác quan

Khai thác những chất liệu mang dấu ấn kinh kỳ cùng bản sắc của các vùng miền trong một hành trình trải nghiệm liền mạch giữa lòng di sản, chương trình “Vũ Yến Thăng Long” do LOALOA Show phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội.

Trước thềm công diễn chính thức vào ngày 3/12, trong 3 ngày trải nghiệm đặc biệt diễn ra từ ngày 28 - 30/11, “Vũ Yến Thăng Long” đón hơn 500 khách mời là lãnh đạo các bộ, ngành, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nhân, giới văn nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông.

Không chỉ thưởng thức nghệ thuật và ẩm thực, khách mời còn trực tiếp trải nghiệm nét đẹp của văn hóa Việt thông qua cổ phục và trang phục truyền thống, từ áo dài, áo tứ thân, áo Nhật Bình đến trang phục của các dân tộc.

Các tiết mục biểu diễn tái hiện nét văn hóa đặc trưng của nhiều vùng, miền.

Trong 120 phút, “Vũ Yến Thăng Long” kết nối 9 tiết mục nghệ thuật với 8 món ăn, dẫn dắt khán giả khám phá những lát cắt văn hóa Việt Nam từ lịch sử, tín ngưỡng, phong tục đến âm nhạc, ẩm thực và đời sống cộng đồng. Cách tổ chức này tạo nên sự kết nối giữa nghệ thuật biểu diễn với văn hóa thưởng thức, đưa di sản đến gần công chúng thông qua trải nghiệm trực tiếp.

Mở đầu chương trình, “Âm vang Đông Sơn” gợi nhắc cội nguồn dân tộc qua hình tượng trống đồng và âm hưởng nhạc cụ truyền thống. Tiếp đó, “Vũ bút Thăng Long” lấy cảm hứng từ nghệ thuật thư pháp, chuyển hóa những đường nét bút mực thành ngôn ngữ hình thể, tái hiện tinh thần hiếu học, truyền thống khoa bảng của vùng đất nghìn năm văn hiến. Câu chuyện về Hà Nội được nối tiếp bằng hương vị phở – món ăn mang dấu ấn riêng trong văn hóa ẩm thực Thủ đô.

Kết hợp nghệ thuật và ẩm thực, tham gia giao lưu trực tiếp tại chương trình mang đến những trải nghiệm mới lạ cho khán giả.

Các chất liệu văn hóa dân gian, tín ngưỡng và vùng miền tiếp tục được khai thác qua vũ điệu lấy cảm hứng từ giá hầu “Cô Đôi Thượng Ngàn”, tiết mục “Cung đàn đất Việt”, “Múa Xuân Phả”, nghệ thuật Xòe Thái, âm hưởng Nhã nhạc cung đình Huế và những câu hò, điệu lý miền Nam. Mỗi tiết mục không chỉ tái hiện một loại hình nghệ thuật mà còn gợi mở câu chuyện về phong tục, đời sống, tâm hồn và bản sắc của từng vùng đất.

Sân khấu 360 độ có thể xoay được đặt tại trung tâm khán phòng mang đến những trải nghiệm trọn vẹn hơn. Sự chuyển tiếp giữa âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo và nhịp phục vụ tại bàn tạo nên tính liền mạch cho buổi diễn.

Chuyển hóa chất liệu văn hóa thành sản phẩm sáng tạo

Tại sự kiện, nhiều khách mời bày tỏ ấn tượng đặc biệt khi trải nghiệm “Vũ Yến Thăng Long” bởi cách truyền tải những nét đẹp văn hóa của các vùng miền qua từng tiết mục và món ăn. Chương trình không chỉ góp phần tạo dựng thêm một điểm đến để giới thiệu với bạn bè quốc tế mà còn là cơ hội để khám phá lại những giá trị văn hóa của dân tộc mình dưới một góc nhìn mới. Hy vọng những mô hình kết hợp nghệ thuật, ẩm thực và du lịch như “Vũ Yến Thăng Long” sẽ ngày càng được nhân rộng, góp phần phát huy giá trị di sản và tạo thêm động lực cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Nhiều hoạt động giàu tính trải nghiệm trong chương trình.

Đại diện LOALOA Show – ông Phạm Đình Trung, chia sẻ: Chương trình không tham vọng kể trọn câu chuyện hàng nghìn năm văn hóa mà hướng đến sự gợi mở. Ở đó, mỗi âm thanh, một chuyển động, một hình ảnh hay một hương vị có thể trở thành điểm khởi đầu để khán giả nhận ra, ghi nhớ và muốn khám phá sâu hơn về vùng đất mà họ đang đặt chân đến. Thông qua những trải nghiệm trực tiếp, chương trình kỳ vọng không chỉ tạo thêm dấu ấn trong hành trình của du khách tại Hà Nội mà còn khơi gợi mong muốn tìm hiểu sâu hơn về đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Trước “Vũ Yến Thăng Long”, nhiều chương trình với mô hình tương tự đã được triển khai thành công, thu hút đông đảo công chúng như “Việt Nam bừng sáng”, “Đan di sản, chạm cảm xúc” tại TP Hồ Chí Minh.

Nhiều khách mời ở trong nước và quốc tế hào hứng khám phá văn hoá, ẩm thực Việt trong chương trình.

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, thiết kế sân khấu, ẩm thực, trang phục truyền thống và dịch vụ du lịch, chương trình gợi mở hướng phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa và tài sản trí tuệ (IP) gắn với di sản. Mô hình này tạo cơ hội để các nghệ sĩ, nhà sáng tạo, những người làm ẩm thực và dịch vụ cùng tham gia phát triển sản phẩm, chuyển hóa chất liệu văn hóa bản địa thành những sản phẩm có khả năng tiếp cận thị trường và đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng. Xa hơn, đây chính là bước đệm để từng bước xuất khẩu văn hóa, kiến tạo nên một làn sóng đưa bản sắc Việt lan tỏa ra thế giới.