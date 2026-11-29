Dẫn đầu phái đoàn là Đại đức Thích Đạo Nguyện, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Phú Thọ.

Tham gia đoàn còn có: Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Từ Hiệp, Phó Trưởng ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Tăng Ni, thành viên Ban.

Điểm đến đầu tiên trong chương trình là chùa Phổ Độ (xã Chí Đám). Tại đây, phái đoàn được Đại đức Thích Tánh Đăng, Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Phổ Độ cùng chư Tăng và đạo tràng hoan hỷ đón tiếp.

Đại diện chùa Phổ Độ báo cáo khái quát kết quả duy trì khóa tu "Một ngày an lạc"

Tại đây, đại diện chùa Phổ Độ đã báo cáo khái quát kết quả duy trì mô hình khóa tu "Một ngày an lạc" được tổ chức định kỳ hằng tháng, từ năm 2024. Đến nay, mỗi khóa tu học ổn định từ 200 – 300 Phật tử nhiều lứa tuổi trong và ngoài tỉnh về tham dự.

Thời khóa tu tập được sắp xếp khoa học, kết hợp hài hòa giữa nghe giảng giáo lý, trì chú Đại bi, tọa thiền, thiền hành và tụng kinh Địa Tạng.

Trên cơ sở đó, hai bên đã cùng trao đổi, chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức sinh hoạt đạo tràng cũng như phương hướng phát triển công tác hoằng pháp trong thời gian tới.

Ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Phú Thọ thăm và trao đổi Phật sự tại chùa Phổ Độ

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại đức Thích Đạo Nguyện tán thán công đức kiến tạo đạo tràng của Đại đức trụ trì, đồng thời sách tấn Phật tử nương tựa Tam bảo, học hỏi Chánh pháp từ chư tôn đức; tin sâu nhân quả, làm chủ ba nghiệp thân - khẩu - ý; phát khởi Bồ-đề tâm, chuyên tâm niệm Phật. Qua đó, Đại đức khuyến khích mỗi Phật tử kiên trì tu tập, chuyển hóa thân tâm, xây dựng đời sống an lạc và hướng đến giác ngộ, giải thoát.

Đoàn thăm chùa Phúc Thọ Quang

Tiếp nối chương trình, đoàn đã đến thăm và làm việc tại chùa Phúc Thọ Quang (xã Đông Thành). Sau khi đại diện đạo tràng báo cáo chương trình tu học và hoạt động Phật sự, đại chúng được lắng nghe đạo từ của Thượng toạ Thích Giác Minh.

Qua đó, Thượng tọa tán thán sự trang nghiêm, nề nếp của đạo tràng dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Đạo Nguyện. Dịp này, Thượng tọa cũng sách tấn quý Phật tử tinh tấn hành trì pháp môn Tịnh độ; mỗi Phật tử phát huy vai trò một "hoằng pháp viên" tại cơ sở để lan tỏa Chánh pháp, góp phần đưa công tác hoằng pháp của tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh.

Đoàn thăm và trao đổi Phật sự tại chùa Linh Sơn

Còn tại chùa Linh Sơn (phường Phong Châu), đoàn được tiếp đón bởi Đại đức Thích Đạo Hưng, Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa; chư Tăng bản tự và đông đảo Phật tử.

Trong không khí trang nghiêm, Đại đức Thích Từ Hiệp đã chia sẻ, sách tấn đại chúng đề cao việc học pháp đi đôi với hành trì, nuôi dưỡng song hành từ bi và trí tuệ để chuyển hóa thân tâm. Từ đó, quý Phật tử lan tỏa nếp sống hướng thiện đến gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng đạo tràng ngày càng vững mạnh.

Thông qua những hoạt động gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ giáo pháp, buổi thăm, làm việc tại các cơ sở tự viện của Ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh góp phần khẳng định vai trò đồng hành của Ban trong việc hỗ trợ các tự viện duy trì nề nếp tu học, phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp và đưa giáo lý đến gần hơn với đời sống cộng đồng.