Tại chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen), những gian hàng trầu cau vẫn duy trì hoạt động mua bán, phục vụ nhu cầu của người dân. Bên cạnh những đĩa trầu cau thông thường, các tiểu thương còn nhận têm trầu, kết tráp theo yêu cầu, nhất là trong các dịp cưới hỏi, lễ trọng.

Để tạo nên những miếng trầu cánh phượng đẹp, khâu lựa chọn nguyên liệu rất quan trọng. Lá trầu phải tươi, có độ dai và kích thước phù hợp; cau thường chọn quả non, xanh, ruột trắng để bảo đảm hình thức và chất lượng.

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Từng chiếc lá được cắt tỉa bằng kéo, gấp và uốn theo hình dáng cánh phượng. Các đường cắt phải gọn, nếp gấp cân đối, vừa tạo được hình dáng mềm mại, vừa bảo đảm các chi tiết liên kết hài hòa.

Bà Phạm Thị Liên (tiểu thương chợ Hà Tĩnh) chia sẻ: “Tôi đã gắn bó với nghề bán trầu cau tại chợ Hà Tĩnh hơn 15 năm nay. Nghề têm trầu cánh phượng chủ yếu học hỏi từ những người đi trước, rồi làm nhiều thành quen, tích lũy kinh nghiệm. Để có miếng trầu đẹp, cau trầu đều phải tuyển chọn kỹ lưỡng. Mỗi người thợ có kinh nghiệm và cách làm riêng, nên sản phẩm đẹp hay không phụ thuộc rất nhiều vào đôi tay người têm”.

Những miếng trầu sau khi têm xong sẽ có hình cánh phượng xòe, đẹp mắt.

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Qua thời gian, cách trang trí trầu cánh phượng cũng có những biến tấu để đáp ứng thị hiếu khách hàng. Bên cạnh hình cánh phượng truyền thống, người thợ còn kết hợp thêm hoa hồng, tạo điểm nhấn cho từng mâm trầu cau.

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Vào những thời điểm mùa cưới hỏi hoặc dịp lễ hội, lượng khách đặt têm trầu cánh phượng tăng lên.

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Bà Lê Thị Hòa (tiểu thương chợ Hà Tĩnh) cho biết: “Tháng này có nhiều ngày đẹp, lại vào mùa cưới và lễ hội nên lượng khách đến đặt têm trầu cánh phượng khá đông. Chúng tôi tập trung làm để kịp phục vụ khách hàng, mong muốn mỗi gia đình có những lễ vật chu đáo trong ngày cưới hỏi, lễ trọng.”

Không chỉ là lễ vật trong cưới hỏi, trầu têm cánh phượng còn được người dân lựa chọn trong các dịp đi lễ chùa, lễ tế, giỗ chạp. Bởi, theo quan niệm, miếng trầu còn thể hiện sự thành kính, lòng hiếu nghĩa và tình cảm gắn kết giữa con người với con người.

“Từ xưa đến nay, ông bà mình đã có câu "miếng trầu là đầu câu chuyện". Vì thế, trong các dịp quan trọng, gia đình tôi vẫn giữ thói quen sử dụng trầu cau, đặc biệt là trầu têm cánh phượng. Đây không chỉ là lễ vật mang ý nghĩa truyền thống mà còn thể hiện sự thành kính. Dù cuộc sống ngày nay có nhiều thay đổi, tôi nghĩ những phong tục đẹp của cha ông vẫn cần được gìn giữ và trao truyền cho con cháu các thế hệ sau" - bà Bùi Thị Loan (phường Thành Sen) cho hay.

Hiện nay, dù tập quán ăn trầu không còn phổ biến như trước, trầu cau vẫn hiện diện trong nhiều nghi lễ quan trọng của người Việt. Những miếng trầu têm cánh phượng không chỉ làm đẹp thêm lễ vật mà còn góp phần lưu giữ ý nghĩa văn hóa của tục ăn trầu qua các thế hệ.

VIDEO: Ghé chợ Hà Tĩnh, xem người dân têm trầu cánh phượng.