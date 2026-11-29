New York ngập sắc màu trong lễ diễu hành Macy's lần thứ 100 Sau hai ngày trì hoãn vì thời tiết, lễ diễu hành Macy’s dịp Lễ Tạ ơn lần thứ 100 trở lại New York với những màn trình diễn rực rỡ, thu hút hàng triệu khán giả.

Sau khi bị hoãn do nguy cơ mưa lớn và gió mạnh, lễ diễu hành Macy’s lần thứ 100 chính thức diễn ra tại New York, Mỹ, sáng 28/11 (tối 28/11 giờ Hà Nội). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một thế kỷ của sự kiện, cuộc diễu hành không thể tổ chức đúng ngày Lễ Tạ ơn.

Bầu trời trong xanh và thời tiết thuận lợi chào đón hàng nghìn người dân, du khách đổ về khu vực Công viên Trung tâm từ sáng sớm. Đoàn diễu hành bắt đầu lúc 8h30 với màn trình diễn của ca sĩ người Anh Raye tại Bethesda Terrace.

Những khán giả đầu tiên đã có mặt từ 4h sáng để giành vị trí đẹp dọc tuyến đường diễu hành. Với chiều dài khoảng 4 km, tuyến diễu hành bắt đầu từ khu vực Central Park, đi dọc Đại lộ số 6 trước khi kết thúc tại cửa hàng Macy’s trên phố 34. Sự kiện năm 2025 thu hút 3,5 triệu khán giả trực tiếp và ban tổ chức kỳ vọng con số tương tự trong năm nay.

Hàng nghìn khán giả trên phố 72 reo hò khi mô hình gà tây xuất hiện, mở màn cho đoàn diễu hành kỷ niệm 100 năm. Theo sau là hình ảnh chú chó Snoopy quen thuộc, một trong những nhân vật được yêu thích trong sự kiện thường niên.

Mô hình Buzz Lightyear khổng lồ bay qua tuyến đường diễu hành, thu hút sự chú ý của người xem hai bên đường. Nhiều gia đình tranh thủ đưa trẻ nhỏ đến theo dõi những nhân vật hoạt hình quen thuộc xuất hiện giữa lòng Manhattan.

Đông đảo người dân và du khách đứng kín hai bên đường, háo hức dõi theo đoàn diễu hành. Với nhiều gia đình, việc tham dự sự kiện năm nay còn thuận tiện hơn khi lịch tổ chức được chuyển sang thứ bảy, giúp họ không phải vội vã trở về nhà chuẩn bị bữa tối Lễ Tạ ơn.

Một số khán giả lựa chọn vị trí quan sát đặc biệt từ trên cao. Anh Mauricio Castillo đứng bên bệ cửa sổ căn hộ của bạn nhìn xuống Công viên Central Park, sử dụng ống nhòm để theo dõi toàn bộ đoàn diễu hành đi qua. Ảnh: New York Times.

Dù phải thay đổi lịch trình sau một thế kỷ tổ chức đúng ngày Lễ Tạ ơn, lễ diễu hành Macy’s vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách.

Với những quả bóng bay khổng lồ, các ban nhạc và hàng nghìn người đổ xuống đường phố, sự kiện tiếp tục là một trong những hình ảnh đặc trưng của mùa lễ hội tại New York.

Diễm Châu