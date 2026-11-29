Quang cảnh lễ bế mạc.

Dự lễ bế mạc có ông Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Lào Cai; Tiến sĩ Ngô Thanh Xuân - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lào Cai; cùng đại diện các đơn vị phối hợp, đội ngũ giảng viên và học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 25 - 29/11, với 30 học viên, trong đó có 15 học viên chuyên ngành Văn học là học sinh Trường THPT Chuyên Lào Cai và 15 học viên chuyên ngành Âm nhạc là sinh viên Khoa Văn hóa Nghệ thuật, Trường Cao đẳng Lào Cai.

Học viên lớp bồi dưỡng chia sẻ cảm nhận tại lễ bế mạc.

Trong 5 ngày học tập, các học viên được tiếp cận kiến thức chuyên sâu, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành; trực tiếp trao đổi, nhận góp ý và chỉnh sửa tác phẩm dưới sự hướng dẫn của các giảng viên.

Tiến sĩ Ngô Thanh Xuân - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lào Cai mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh và các nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ trong việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.

Đối với chuyên ngành Văn học, học viên được hướng dẫn kỹ năng sáng tác thơ, truyện ngắn, tản văn, bút ký; tìm hiểu văn xuôi Việt Nam đương đại, phương pháp xây dựng cốt truyện, nhân vật, lựa chọn ngôn ngữ, giọng điệu và phát triển ý tưởng sáng tác.

Thông qua việc đọc, phân tích và góp ý trực tiếp trên từng trang viết, các học viên có thêm kinh nghiệm tiếp cận tác phẩm, từng bước hoàn thiện kỹ năng và hình thành tư duy sáng tạo. Kết thúc khóa học, các học viên đã xây dựng được 4 tác phẩm, gồm 3 bài thơ và 1 tản văn.

Các sáng tác âm nhạc mới được trình bày tại lễ bế giảng.

Ở chuyên ngành Âm nhạc, nội dung bồi dưỡng tập trung vào kinh nghiệm sáng tác ca khúc, từ khơi gợi cảm hứng, lựa chọn đề tài, viết lời ca đến phát triển giai điệu và hoàn thiện tác phẩm. Đặc biệt, các giảng viên chú trọng hướng dẫn học viên khai thác chất liệu âm nhạc dân gian các dân tộc Lào Cai, gắn sáng tác với bản sắc văn hóa địa phương. Lớp có 13/15 học viên là người dân tộc thiểu số, thuộc 5 dân tộc: Mông, Dao, Ê Đê, Hà Nhì và Lự.

Kết thúc khóa học, 15 học viên hoàn thành 15 ca khúc mới, đạt 100% yêu cầu đề ra; trong đó, 4 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn giới thiệu tại chương trình bế giảng.

Tại lễ bế mạc, các học viên báo cáo kết quả học tập, giới thiệu một số sáng tác mới. Ở chuyên ngành Âm nhạc, một số ca khúc tiêu biểu được trình diễn như: “Tây Nguyên ngày hội tháng Ba”, “Tây Bắc mùa xuân về”, “Tình tan”. Ở chuyên ngành Văn học, học viên giới thiệu bút ký “Chợ vùng cao trong tôi” của Hà Nhật Khánh và bài thơ “Hai tôi” của Hứa Ngọc Thùy Dung, cùng những chia sẻ về quá trình học tập, sáng tác. Các giảng viên cũng nhận xét, góp ý, định hướng để học viên tiếp tục hoàn thiện tác phẩm.

Đồng chí Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh phát biểu tại lễ bế mạc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh ghi nhận tinh thần học tập nghiêm túc, say mê của các học viên, sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ giảng viên và những kết quả đạt được. Đồng chí mong muốn sau khóa học, mỗi học viên tiếp tục nuôi dưỡng cảm hứng, duy trì thói quen đọc, viết, thực hành và không ngừng tìm tòi, phát triển tiếng nói nghệ thuật riêng.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các học viên sau khóa học; lựa chọn những tác phẩm có chất lượng để giới thiệu trên Tạp chí Văn nghệ Lào Cai bản in và điện tử, đồng thời quan tâm bồi dưỡng học viên có năng khiếu, tạo nguồn tác giả kế cận cho văn học nghệ thuật địa phương. Hội cũng định hướng các tác giả trẻ gắn sáng tác với lịch sử, văn hóa, đời sống các dân tộc Lào Cai, qua đó góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa và làm phong phú thêm đời sống văn học nghệ thuật của tỉnh.

Trao giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng sáng tác trẻ.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đã trao giấy chứng nhận cho 30 học viên hoàn thành Lớp bồi dưỡng sáng tác trẻ năm 2026.