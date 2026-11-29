Tham dự buổi lễ có: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng; Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử Nguyễn Thanh Tùng; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Yên Tử Mạc Xuân Tú; Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Yên Tử Phạm Xuân Thành; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm; Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Giản đơn Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải chạy Lưu Danh Quang; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, nhà tài trợ và đông đảo vận động viên, người dân, du khách.

Các đại biểu dự lễ bế mạc và trao giải

Sôi động mùa giải thứ ba

​Trở lại ở mùa giải thứ ba, Yên Tử Heritage Marathon 2026 tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ khi quy tụ hơn 3.000 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước và 12 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các vận động viên tham gia tranh tài ở nội dung dành cho thiếu nhi cùng các cự ly 5km, 10km và 21km.

​Hành trình sải bước giữa không gian văn hóa đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất thiêng Yên Tử đã mang lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ, lan tỏa sâu rộng tinh thần thể thao và tình yêu di sản.

Lãnh đạo phường Yên Tử và các đại biểu trao giải cho các vận động viên

​Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức cùng các đại biểu đã trao giải, vinh danh những vận động viên đạt thành tích xuất sắc nhất. Ở cự ly 5km, giải Nhất thuộc về vận động viên Hoàng Minh Vũ (nam) và vận động viên Artemeva Mariia (nữ). Cự ly 10km ghi nhận chiến thắng của vận động viên Phạm Văn Ngọc (nam) và vận động viên Bùi Thị Nguyệt (nữ). Ở cự ly bán marathon 21km đầy thử thách, giải Nhất nam gọi tên vận động viên Vũ Trọng Long và giải Nhất nữ thuộc về vận động viên Vũ Thị Duyên.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên ở các hạng mục

​Đòn bẩy cho du lịch thể thao gắn với di sản

​Để làm nên thành công trọn vẹn cho sự kiện, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền phường Yên Tử, các cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ trong từng khâu tổ chức.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng an toàn giao thông, y tế, cứu hộ cứu nạn, hậu cần và vệ sinh môi trường đều được triển khai bài bản, chuyên nghiệp, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 thu hút gần 3.000 người tham gia, trong đó có vận động viên đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ.

​Là điểm nhấn nổi bật thuộc chuỗi chương trình “Yên Tử - Sắc thu thiền định” năm 2026, giải chạy không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao mà còn góp phần quảng bá hiệu quả những giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan của di sản thế giới Yên Tử đến bạn bè quốc tế.

Thành công của mùa giải 2026 tiếp tục khẳng định tiềm năng phát triển mô hình du lịch thể thao gắn với di sản, tạo động lực để phường Yên Tử đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương

​Thành công của mùa giải năm nay tiếp tục khẳng định tiềm năng phát triển mô hình du lịch thể thao gắn với di sản, tạo động lực để phường Yên Tử đa dạng hóa sản phẩm du lịch, xây dựng điểm đến hấp dẫn bốn mùa, hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản.